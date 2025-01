Antonella Elia, clamoroso: arriva la sospensione dalla Rai. I motivi

L’indiscrezione dell’ultima ora vede protagonista Antonella Elia e il suo temporaneo (o almeno così sembra) allontanamento da Citofonare Rai2, noto talk show condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Stando a quanto divulgato poco fa da TvBlog, la nota showgirl non sarà presente nella prossima puntata del programma, in onda domani, domenica 26 gennaio. Una notizia che ha lasciato letteralmente attoniti i fans della showgirl e del celebre rotocalco televisivo. Ecco quali sarebbero i motivi che avrebbero portato la Rai a decidere di dare uno stop forzato ad Antonella Elia.

I motivi dello stop ad Antonella Elia

Nel dettaglio, i motivi che ci sarebbero dietro l’allontanamento di Antonella Elia da Citofonare Rai2 non sono stati ancora resi noti dai diretti interessati, ma a quanto pare, e secondo quanto riportato da TvBlog, la questione sarebbe parecchio delicata.

L’ultima apparizione nel programma di Rai2 di Antonella Elia risale a circa una settimana fa, quando l’inviata si era recata a Cortina per realizzare un servizio dedicato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. In seguito, stando a quanto affermato da TvBlog, la showgirl avrebbe fatto ritorno a Roma, dove ad attenderla vi sono state alcune tensioni con un membro della produzione di Citofonare Rai2. Non è dato sapere di chi si tratti ma, a giudicare dalla radicale decisione presa della Rai nei confronti della Elia, non si è trattato di una discussione leggera.

Per il momento queste sono tutte le informazioni disponibili sulla spinosa vicenda: nemmeno la diretta interessata ha preferito esporsi sulla questione e non è chiaro se deciderà di farlo nelle prossime ore, o giorni. Infatti, lo stesso TvBlog ha affermato di aver contattato la Elia per saper come fossero andate le cose e avere la sua versione dei fatti: la showgirl però non ha voluto esprimersi, preferendo mantenere il silenzio almeno fino a che le acque non si saranno calmate.

A questo punto rimane solamente una domanda: chissà se nelle prossime settimane la Rai cambierà idea e deciderà di reintegrare la showgirl nel programma, oppure l’allontanamento della Elia da Citofonare Rai2 diventerà definitivo. Per saperlo occorrerà attendere ancora un po’ di tempo, almeno fino a che la Rai stessa non deciderà di divulgare un comunicato ufficiale sul destino della showgirl nel programma.