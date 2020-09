Antonella Elia senza filtri. Non una novità per l’opinionista del Grande Fratello Vip 5, che ha fatto della schiettezza un marchio di fabbrica della sua carriera televisiva. Così, in una lunga chiacchierata concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, è tornata a pungere la conduttrice Adriana Volpe, con la quale ha avuto un rapporto di ‘amore e odio’ nella Casa più spiata d’Italia (quarta edizione). La soubrette piemontese ha narrato alcuni aneddoti curiosi e inediti. Miele invece per Manila Nazzaro e Serena Enardu. La prima ha avuto modo di conoscerla durante il percorso estivo a Temptation Island, con la seconda ha invece stretto un legame amichevole, sempre al GF Vip 4. Parole di stima e apprezzamento anche per Alfonso Signorini: Antonella, come già fatto di recente, ha ribadito di aver trovato nel giornalista una figura protettiva con la quale ha un forte feeling professionale e umano.

Antonella Elia punge Adriana Volpe: Serena Enardu e Manila Nazzaro amiche vere

Adriana Volpe? “Fuori dal GF una volta le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto“, racconta la Elia che aggiunge che una sera ha chiamato la trentina per vedersi. “E non ha tempo... – chiosa Antonella – L’amicizia è una cosa seria. Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te”. Parole piccate e nette. La musica invece cambia quando si parla della conduttrice Manila Nazzaro e dell’influencer Serena Enardu, considerate dalla showgirl amiche vere conosciute in nelle sue esperienze sul piccolo schermo: “Loro al telefono mi rispondono”. Spazio infine a Pietro Delle Piane: la storia non pare essere finita con l’interprete, anche se continua a vivere un momento tutt’altro che sereno.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la pausa di riflessione continua

Pochi giorni fa lo confidava a Silvia Toffanin a Verissimo, ora lo ribadisce lungo le colonne del magazine Tv Sorrisi e Canzoni: con Pietro è in corso una pausa di riflessione. E verrebbe da dire: che pausa, visto che ormai dura da quando si è concluso Temptation Island (edizione 2020 condotta da Filippo Bisciglia). La Elia è attualmente ferma sulle proprie posizioni: da un lato afferma di aver perdonato l’attore per il comportamento tutt’altro che galante avuto nel reality delle tentazioni; dall’altro rimarca che è bene che stia ancora un po’ in “punizione“.