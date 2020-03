Antonella in crisi con Sossio lo mette in guardia su Zequila: malumori al Gf

Antonella Elia in crisi con Sossio Aruta al Grande Fratello Vip: la gieffina delusa dal calciatore

Sembra proprio che Antonella Elia al Grande Fratello Vip continui a generare malumore tra i concorrenti. In particolare, nella tarda serata di ieri, la gieffina sembrava voler chiudere definitivamente la sua amicizia con Sossio Aruta. Il motivo? Già i due coinquilini avevano discusso in questi giorni, ma questa notte qualcosa nella Elia pare essere cambiato. Il tutto è accaduto quando la showgirl ha chiesto all’ex cavaliere del Trono Over chi sceglierebbe tra lei e Antonio Zequila di fronte a un salvataggio veloce. Il cavaliere si è mostrato abbastanza titubante sulla questione. Lui stesso ammette di avere dei dubbi, in quanto sa già che in questo caso si troverebbe in difficoltà. Sebbene con Antonella sia nata un’amicizia, con Zequila si trova molto bene. Di fronte a questa sua risposta, la Elia resta molto male e non riesce a non farlo notare. L’Aruta cerca di spiegarsi, ammettendo che Antonella e Antonio non solo sullo stesso livello, ma si troverebbe comunque in difficoltà a fare una scelta.

Antonella Elia delusa da Sossio Aruta: la showgirl mette in guardia il calciatore su Antonio Zequila

“Io credevo di avere un grande amico, ma non importa ormai sono abituata”, dichiara delusa Antonella. Andrea Denver interviene nella discussione e cerca di far ragionare la Elia, ma senza successo. A questo punto, l’Aruta spiega: “Per me siete due amici in modo differente, non voglio che nessuno ci rimanga male”. La showgirl non riesce, però, a mettere da parte la sua delusione: “Io non ci rimango male adesso che lo so, purtroppo ho litigato con tutti qua dentro per lo stesso motivo, perché speravo che chi era mio amico mi avrebbe spalleggiato sempre, anche perché Antonio secondo me ti prende in giro“. Sossio cerca di spiegarle che non può andare contro a tutti coloro con cui lei litiga. Nonostante ciò, il calciatore ammette di avere le sue idee e di aver notato “certi atteggiamenti”, probabilmente riferendosi a Zequila.

GF Vip, la discussione tra Sossio e Antonella genera malumore nella Casa

La discussione tra Antonella e Sossio nella Casa del GF Vip genera malumore. In cucina, oggi, Paolo Ciavarro, Zequila e Fernanda Lessa parlano di quanto accaduto e non mancano ovviamente le critiche. Inizialmente Antonio fa notare alcuni episodi riguardanti la Elia che l’hanno particolarmente infastidito. Anche Fernanda ripercorre tutte le discussioni avute con Antonella. Paolo, invece, aggiunge: “Lo sapevamo, a me non importa niente”. Intanto, la Elia appare indifferente di fronte a quanto sta accadendo nella Casa, dove sembrano essersi creati due gruppi.