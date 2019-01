Antonella Clerici torna a La prova del cuoco: Elisa Isoardi va a La vita in diretta?

Elisa Isoardi lascia La prova del cuoco? Al suo posto potrebbe tornare Antonella Clerici

La prova del cuoco continua a registrare bassi ascolti su Rai Uno. Per il prossimo anno, dunque, si starebbe pensando ad un cambio di conduzione. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, i vertici Rai sarebbero propensi a far ritornare Antonella Clerici alla guida del popolare cooking show. Per venire incontro alle esigenze della bionda conduttrice, lo show si sposterebbe in uno studio lombardo. Da circa un anno, infatti, Antonellina ha lasciato Roma per andare a vivere con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle in campagna, più precisamente in provincia di Alessandria. E Elisa Isoardi?

Elisa Isoardi affiancherà Tiberio Timperi su Rai 1?

Nonostante la deludente performance a La prova del cuoco, Elisa Isoardi non resterebbe a bocca asciutta. Da settembre – come riporta Dandolo – potrebbe condurre La vita in diretta, prendendo così il posto di Francesca Fialdini. Accanto alla Isoardi resterebbe Tiberio Timperi, anche se qualcuno parla di un probabile arrivo di Massimo Giletti (il cui contratto con La7 scade il prossimo giugno). Pure La vita in diretta non sta brillando con gli ascolti e perde quotidianamente la sfida contro Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Nell’autunno 2019 la situazione cambierà?

Antonella Clerici pronta per il ritorno di Sanremo Young

Nell’attesa di scoprire le sorti de La prova del cuoco e de La vita in diretta, Antonella Clerici si prepara per il ritorno di Sanremo Young. Lo show, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, partirà su Rai 1 venerdì 15 febbraio. Antonellina, per l’ennesima volta, dovrà sfidare Maria De Filippi, che a meta febbraio lancerà l’inedita versione serale di Uomini e Donne.