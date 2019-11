Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco: l’indiscrezione

Elisa Isoardi lascia La Prova del Cuoco e torna Antonella Clerici? Ultime news e gossip

Clamoroso colpo di scena dietro le quinte della Rai: Antonella Clerici potrebbe tornare a La Prova del Cuoco, il cooking show che ha prima lanciato quasi venti anni fa e che poi ha abbandonato nel 2018 per dedicarsi alla famiglia. A riportare l’indiscrezione è il sempre informato Blogo, che parla di un presunto ritorno di Antonellina ai danni di Elisa Isoardi, l’attuale conduttrice del format di Rai Uno. Pare che la rete voglia avviare delle trattative solide con la Clerici, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. Quando la bionda presentatrice si è ritrovata senza alcun programma da condurre nonostante un contratto ancora valido. Contratto che scadrà di fatto solo il prossimo giugno, quindi prima di un ritorno resta da capire se la presenza di Antonella in Rai sarà rinnovata o se ci sarà un eventuale trasferimento in altre aziende televisive, come ad esempio Mediaset, dove di recente la Clerici è stata ospite nel salotto di Verissimo.

Elisa Isoardi: continua il flop de La Prova del Cuoco

Sembra che l’eventuale ritorno di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco dipenda anche dagli ascolti tv raggiunti da Elisa Isoardi, decisamente poco soddisfacenti. Ogni giorno l’ex compagna di Matteo Salvini non va oltre il 12%. Risultati simili erano stati raggiunti pure lo scorso anno ma nonostante questo la Rai ha deciso di rinnovare la sua fiducia alla Isoardi. Fiducia che potrebbe presto venire meno con il ritorno in scena della Clerici. Sarà vero?

Antonella Clerici condurrà presto Lo Zecchino d’Oro

Nell’attesa di saperne di più, Antonella Clerici si prepara a tornare sul piccolo schermo. Insieme all’amico Carlo Conti sarà al timone de Lo Zecchino d’Oro il prossimo 7 dicembre.