Antonella Clerici torna a La Prova Del Cuoco? La decisione definitiva e i progetti futuri

La Prova del Cuoco, torna Antonella Clerici? La smentita definitiva e i progetti dopo Sanremo Young

Antonella Clerici condurrà la prossima edizione de La Prova del Cuoco? Dopo la scarsa performance nello storico programma Portobello e gli ascolti bassissimi di Elisa Isoardi, il gossip italiano ha parlato abbondantemente del possibile ritorno della Clerici al timone del suo amato cooking show. Ma quanto di vero c’è? Fresca di debutto con il talent show per adolescenti Sanremo Young (la prima puntata è andata in onda venerdì 15 febbraio) , la bionda conduttrice attraverso un’intervista a Panorama è tornata a parlare proprio de La Prova Del Cuoco, trasmissione che rappresenta il suo più grande successo televisivo, mettendo la parola fine all’argomento e alle varie supposizioni. La conduttrice ha parlato anche dei suoi progetti futuri, dichiarando che le piacerebbe tornare a condurre il Festival di Sanremo e non solo.

Antonella Clerici tornerà a condurre La Prova del Cuoco? “Sarebbe irrispettoso”

Antonella Clerici ha deciso di lasciare La Prova del cuoco per dedicare più tempo alla figlia e all’attuale compagno Vittorio Garrone. L’amata presentatrice di casa Rai non ha di certo intenzione di lasciare il piccolo schermo, ma ha sentito la necessità di avere più tempo libero da dedicare alla famiglia. Dopo le sempre più insistenti voci che la vedrebbero ritornare tra i fornelli de La Prova del Cuoco, trasmissione di cui è attualmente consulente artistica, Antonellina Nazionale ha deciso di mettere la parola fine, smentendo tutto categoricamente: “No, non farò La prova del cuoco. Se faccio una scelta è quella, non è nel mio stile fare melina o cambiare idea”, rivela al giornale. La presentatrice parla anche di Elisa Isoardi: “Sarebbe irrispettoso verso chi è in onda, verso il pubblico e verso chi mi sta vicino”. E poi aggiunge: “Benché tutti pensino e scrivano il contrario, abbiamo un buon rapporto”.

Antonella Clerici, i progetti futuri: “Al Festival di Sanremo direi di si”

La Clerici si dice soddisfatta e appagata della sua carriera e dell’impegno attuale con Sanremo Young. Dopo la delusione per l’insuccesso dell’esperimento Portobello, però, vorrebbe togliersi qualche nuova soddisfazione. Infatti l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco afferma che le piacerebbe tornare a lavorare con i bambini, magari con una nuova edizione dello show musicale Ti lascio una canzone e con un programma di interviste, stile Harem (talk show di Raitre condotto da Catherine Spaak dal 1988 al 2002), dove farebbe vedere la sua parte più intimista e meno giocherellona. E al Festival di Sanremo ritornerebbe? “Sanremo è come la cartolina del militare: non si può non rispondere. Se ci fosse una bella idea, direi di sì ma non lo rifarei in solitaria perché ho già dato. Dovrei trovare un’altra formula”, afferma Antonella Clerici.