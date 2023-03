La conduttrice televisiva parla dei suoi trascorsi e di come ha affrontato le sfide per arrivare alla felicità

Antonella Clerici apre le porte della sua casa nel bosco di Arquata Scrivia a Oggi. Nell’intervista confida i suoi pensieri e le sue emozioni soprattutto riguardo alla storia d’amore con l’imprenditore Vittorio Garrone. Dichiara che nella vita sentimentale e professionale ha affrontato alti e bassi ma non è mai troppo tardi per trovare l’amore e per ritrovare la passione verso il proprio lavoro: “Sono come l’Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello”

La conduttrice non si nasconde dietro alla riservatezza e decide di aprirsi e parlare con il cuore in mano. La storia con Vittorio dura da sette anni e continua a donarle felicità. Insieme a loro vivono i figli nati da precedenti relazioni. La giovane Maelle è nata nel 2009 dalla relazione tra Antonella ed Eddy Mertens, mentre i figli di Vittorio, Beatrice, Luca e Agnese, sono nati da un precedente matrimonio dell’uomo d’affari. Per la famiglia allargata è stato decisivo il momento della pandemia dove hanno imparato a stare insieme e a volersi bene.

Parlando del suo stop televisivo del 2018, commenta così: “Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui”. Dietro al successo ritrovato vi è una chiarezza data dall’esperienza: “Ho imparato a non prendere più troppi impegni per non sentirmi schiacciata dal lavoro”.

Il tempo e i tanti ostacoli sentimentali affrontati hanno lasciato un insegnamento importante: “Quando una storia d’amore non funziona più o fa male, la chiudo. Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio”. La conduttrice, inoltre, commenta su uno degli eventi che l’hanno fatta soffrire di più ovvero il tradimento dell’ex compagno e padre di sua figlia: “Avevo le corna ed era su tutti i giornali. Stavo male. Il pubblico si fida di me perché avrei dovuto far finta di nulla?”.

Antonella Clerici e Garrone, una storia d’amore a lieto fine

Antonella ricorda l’inizio della storia con Vittorio: “Mi ha confidato che dopo il primo incontro voleva rincorrere il mio taxi mentre me ne andavo”. La relazione prosegue a gonfie vele ma non sembrano esserci nozze in vista, almeno per ora. La conduttrice ha alle spalle già due mariti: il giocatore di basket Giuseppe Motta e il produttore discografico Sergio Cossa. Per lei le nozze non sono una priorità: “E io so aspettare”. Mentre Garrone potrebbe pensarla diversamente: “Glielo chiederò quando so che mi dirà di sì”.

Nel frattempo, continuano la loro vita nella tenuta Basini, a Varinella di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, un luogo che le ha permesso di recuperare il contatto con la natura. Antonella dopo essere cresciuta nella provincia milanese ed aver vissuto a Roma nel 2018 si era trasferita in Piemonte. Qui i ritmi più lenti e la vita più tranquilla sono stati decisivi nella felicità della loro famiglia.