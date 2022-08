Antonella Clerici si sposa per la terza volta: cosa dicono gli amici

Antonella Clerici si sposa. Da anni si parla del terzo matrimonio della conduttrice Rai ma fino ad oggi l’idea non si è mai concretizzata. La stessa presentatrice aveva ammesso la voglia di convolare a nozze con il suo compagno, l’uomo della sua vita, il petroliere Vittorio Garrone.

Ora alcuni amici della coppia hanno spifferato al settimanale Di Più che la fatidica proposta di nozze è arrivata e il grande evento è stato fissato al prossimo anno:

“Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”

Secondo le voci il sì verrà pronunciato tra la primavera e l’inizio dell’estate, tenendo conto degli impegni di Antonella Clerici con il suo programma Rai È sempre mezzogiorno. Molto probabilmente gli sposi opteranno per una cerimonia intima visto che sono entrambi molto riservati.

Per Antonella Clerici sarebbe il terzo matrimonio dopo il divorzio dal primo marito, l’ex giocatore di basket Pino Motta con cui è stata sposata dal 1989 al 1991, e l’addio al produttore musicale Sergio Cossa, al quale è stata legata dal 2000 al 2003.

Dal canto suo anche Vittorio Garrone ha alle spalle un matrimonio fallito, con una donna sudamericana, segnato dalla nascita di tre figli. Antonella Clerici non ha invece mai sposato Eddy Martens, l’uomo che le ha regalato la gioia più grande: Maelle che oggi ha 13 anni.

Chi è Vittorio Garrone

Classe 1966, due anni più piccolo di Antonella Clerici, Vittorio Garrone è proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro.

Laureato in Scienze Politiche con indirizzo Economico-Internazionale, ama viaggiare e ha vissuto per tanti anni in Sud America, dove ha per l’appunto conosciuto l’ex moglie. Il compagno di Antonella Clerici ama poi l’arte e l’equitazione. I due si sono incontrati grazie all’amica in comune Evelina Flachi.

La dietologa ha organizzato un incontro a tre perché convinta che i due fossero anime gemelle. La Flachi ci aveva visto giusto tanto che per Garrone è stato un colpo di fulmine. Più diffidente la Clerici, che si è fatta corteggiare per oltre tre mesi prima di lasciarsi andare completamente.