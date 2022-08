Antonella Clerici: “Seguo la dieta del 5”, cos’è e come funziona

Sono cambiate le abitudini alimentari di Antonella Clerici. La presentatrice Rai, che da poco è entrata nella fase della menopausa, ha stravolto il suo regime quotidiano per evitare gonfiore e affaticamento. Complice anche i diversi programmi di cucina che ha condotto nel corso della sua carriera, la 58enne ha imparato a mangiare meno carne. Come rivelato in un’intervista a Silhouette la Clerici predilige i primi piatti e le verdure e ha grande rispetto per i cicli della natura.

Antonellina ha chiarito di seguire da qualche tempo la Dieta del 5 messa a punto dalla nutrizionista e specialista in Scienze dell’Alimentazione Evelina Flachi. Una dottoressa per la Clerici ma pure una cara amica: è stata proprio la Flachi a presentare alla conduttrice il suo attuale compagno Vittorio Garrone. Un grande amore che non sarebbe mai nato senza lo zampino di Evelina, che da tempo frequentava entrambi.

Tornando alla dieta, Antonella Clerici ha spiegato che la Dieta del 5 consiste in uno stile di vita che prevede un percorso alimentare unito alla pratica di alcune attività fisiche. A pranzo l’ex fidanzata di Eddy Martens mangia un primo piatto con verdure e la sera proteine con verdure o minestroni. La Clerici non beve mai superalcolici e a tavola si concede solo mezzo bicchiere di vino rosso.

“Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”

Chi segue la Dieta del 5 non può mai rinunciare all’acqua: è importante bere almeno due litri al giorno, anche sotto forma di té verde o di tisane senza zucchero. Bisogna preferire le cotture semplici, evitando soffritti e fritture e usare per condire solo due cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Tra pranzo e cena bisogna sempre scegliere cibi integrali, legumi, pesce, ortaggi e frutta fresca (meglio se bio). Per accentuare l’azione anti-gonfiore è consigliabile, inoltre, bere prima di ogni pasto un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di 1/4 di limone e finire ogni pasto con tisane depurative di tarassaco o cardo mariano oppure digestive e rilassanti di zenzero, finocchio, tiglio.

A tal proposito proprio Evelina Flachi ha affermato:

“Antonella inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli”

Antonella Clerici ha poi fatto notare che oggi si sta registrando un forte aumento di problemi all’intestino e al colon. Ha dunque ricordato l’importanza di comprare del cibo di qualità. “Un olio buono non può andare sotto un certo prezzo”, ha rimarcato.

La Clerici ha evidenziato che non tutti siamo uguali: “A me, per esempio, i prodotti integrali gonfiano, la pellicina dei legumi mi infastidisce. Ho imparato a conoscere il mio corpo, bisogna scoprire come si è fatti e riuscire ad autoregolarsi”.

Vivere in campagna ha inoltre cambiato lo stile di vita di Antonella Clerici, che oggi riesce a preparare della grandi insalatone con l’insalata del suo orto e le uova delle sue galline. Pure le marmellate che consuma a colazione sono di produzione dell’amato volto Rai.

Che sport pratica Antonella Clerici

Accanto ad una sana e corretta alimentazione non può mancare la giusta dose di attività fisica. Antonella Clerici per tre volte alla settimana cammina molto veloce sul tapis roulant per 45 minuti. Poi fa la cyclette recliming e, seguita da un’amica personal trainer, fa pesi e massaggi decontratturanti.