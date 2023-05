Antonella Clerici esprime solidarietà a Benedetta Rossi dopo che la blogger, nelle scorse ore, è apparsa in lacrime e parecchio adirata su Instagram, sfogandosi, a ragione, contro coloro che le hanno dato dell’ignorante e che la criticano considerandola non adatta a trattare il tema culinario. La Rossi, in particolar modo, si è scagliata contro quei “radical chic” della cucina che la insultano perché la ritengono troppo casareccia e quindi incompetente. Sulla questione, a sorpresa, è piombata la Clerici che, nel corso della puntata odierna di È sempre mezzogiorno (Rai Uno), ha fatto sentire la propria vicinanza alla collega oltre a lasciarsi andare ad una ‘tirata’ piccatissima contro quelle persone che in questi anni le hanno riservato un trattamento simile a quello avuto con la blogger.

“Come ha detto bene Francesco Canino i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob”, ha tuonato la conduttrice, passando poi a ricordare un momento tutt’altro che felice della sua carriera. Sanremo 2010, lei ebbe il timone del Festival. Peccato che in molti, proprio per la sua presenza, non vollero saperne di prendere parte alla kermesse.

Durissimo l’affondo della Clerici sulla questione: “E un’altra cosa, quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito”.

La solidarietà di #AntonellaClerici per #BenedettaRossi e due chicche sul suo Sanremo 2020 “Nessuno volle condurlo con me. Un cantante disse ‘non ci vado perché la Clerici sa di sugo’” ???? pic.twitter.com/nH5pUFuTkd — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 8, 2023

Tornando allo sfogo di Benedetta Rossi, tantissimi utenti della rete hanno espresso in queste ore solidarietà alla blogger che ha rimarcato che il suo fine è quello di risultare utile alle persone comuni e non a quella nicchia di gente che si ciba solo di pietanze ultrà glamour e costosissime. Inoltre la Rossi ha evidenziato il fatto che mai si è posta come se fosse una chef stellata.

Antonella Clerici e quel bisogno di staccare dal mondo della tv trovando ristoro in campagna

Non è la prima volta che la Clerici lancia bordate al mondo dello spettacolo. Già in passato aveva evidenziato che il piccolo schermo è un universo assai competitivo in cui ci sono non poche persone che sarebbero pronte a tutto pur di emergere. Anche a screditare colleghi. Sarà per questo che ‘Antonellina’ ha deciso di vivere lontano dai due grandi poli televisivi italiani, Milano e Roma. Quando stacca dal lavoro se ne torna in campagna nella Tenuta Basini, a Varinella di Arquata Scrivia, che sorge in provincia di Alessandria. Ed è lì che si rigenera, nella natura e tra gli affetti cari.