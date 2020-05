Antonella Clerici, intervista. Il ritorno in tv: nuovi progetti in Rai

Antonella Clerici, il ritorno in tv e il successo su Instagram: i nuovi progetti in Rai e l’aiuto social del fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Antonella Clerici prosegue la sua quarantena avvolta dalla natura, nella dimora in cui vive con il compagno Vittorio. Nel frattempo, come ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni, prepara il rientro sul piccolo schermo, anche se i progetti televisivi a cui è interessata sono ancora da definire. D’altra parte il coronavirus ha scombussolato tutti i palinsesti e diversi show sono stati annullati, modificati o rimandati a data da destinarsi. Tuttavia, in un momento particolare come quello che si sta vivendo, potrebbe esserci spazio per esperimenti inediti come ad esempio un format quotidiano in onda dalla ‘casa nel bosco’.

Antonella Clerici: “Stiamo valutando di fare uno show nel bosco”

Quando tornerà in tv? “Sento il direttore di Rai Uno Stefano Coletta per capire cosa succederà. Sono in scadenza contrattuale, ma sono a disposizione”, racconta Antonella a Tv Sorrisi e Canzoni. “Prima del lockdown – aggiunge – eravamo rimasti all’idea di fare in autunno un programma di cuore, ‘emozionale’, che mai come adesso credo sia opportuno”. La Clerici, però, spiega che fare cose emozionali in un momento in cui è praticamente bandito il contatto fisico non è affatto semplice. Più probabile che possa tornare con un nuovo format quotidiano: “Stiamo valutando una vecchia idea di un programma dalla casa nel bosco (dove abita lei, ndr). Adesso sembra che possa cadere a fagiolo: un format nella natura, fuori dagli studi televisivi […] Sono almeno due anni che ci penso, da quando mi sono trasferita qui. Tutto torna. Sento che è l’idea giusta, me lo dice l’istinto”.

Antonella Clerici tra chiacchiere, tv e social

E come sarebbe organizzato il nuovo show da ‘Casa Clerici’? “Gli amici, la natura, la cucina, le chiacchiere… Che è quello che so fare”. A proposito di chiacchiere e cucina, nell’ultimo periodo si è parecchio divertita su Instagram con le dirette: “Non sapevo come funzionasse, mi ha aiutato Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli: ho cominciato parlando di viaggi e di cucina con lui”.