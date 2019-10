Antonella Clerici e il ricordo legato a Bigazzi e La Prova del Cuoco: video

Antonella Clerici, triste per la scomparsa di Beppe Bigazzi: un video per ricordarlo

Periodo tristissimo, questo, per Antonella Clerici che di recente ha perso un suo collega al quale era molto affezionata. Beppe Bigazzi è morto qualche giorno fa ma la notizia del suo decesso è stata diffusa solamente ieri, quando i funerali erano appena terminati. Da quel momento in poi i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio indirizzati a lui e ai suoi cari e ovviamente non sono passate inosservate le parole della dolce Antonellina. La conduttrice di Legnano ieri ha espresso tutta il suo dolore per la tragica notizia ma oggi ha voluto condividere con i suoi followers un video molto particolare. Nel filmato infatti la si vede proprio con Beppe Bigazzi quando lavoravano insieme a La Prova Del Cuoco. I due ascoltano una canzone e lei la dedica al gastronomo che, quasi imbarazzato, cerca di nascondersi, poi ridacchia e la prende in giro. Lei lo chiama affettuosamente ‘nonnino’ e in seguito li si vede scherzare proprio dietro una delle famose cucine del programma.

Antonella Clerici ricorda il suo amico ‘burbero ma dal cuore tenero’

Antonella aveva sviluppato con Beppe davvero un bel feeling per questo motivo la notizia del suo decesso le ha spezzato il cuore. Bigazzi era malato da tempo e la Clerici, come ha svelato ieri, aveva capito che la sua fine era vicina. “Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole”, ha scritto Antonella dedicando un lungo e commovente post al suo amico “burbero ma dal cuore tenero”. Questo è invece il video con Bigazzi che ha postato poche ore fa, ricordando la loro esperienza a La Prova del Cuoco fianco a fianco. “Che periodo esaltante”, ha scritto nostalgica.

Beppe Bigazzi morto, il ricordo di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco

Oggi oltre ad Antonella, sono arrivate anche le parole di Elisa Isoardi ora al timone de La Prova del Cuoco. La conduttrice del programma culinario di Rai Uno, durante la puntata, ha ricordato così il gastronomo: “Ha insegnato a tutta l’Italia il valore del legame tra la terra e la cucina. Senza di lui non esisterebbe la TV che parla di qualità e non esisterebbe questa Prova del Cuoco. Grazie per quello che ci hai dato”.