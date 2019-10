Beppe Bigazzi: morto ad 86 anni il volto storico de La Prova del Cuoco

Beppe Bigazzi è morto. Lo storico volto de La Prova del Cuoco era malato da tempo

Beppe Bigazzi è morto. Il gastronomo, volto storico de La Prova del Cuoco, si è spento all’età di 86 anni ad Arezzo. A darne l’annuncio è stato lo chef Paolo Tizzanini tramite i social. Il giornalista era malato da tempo. Bigazzi dal 2000 in poi ha affiancato Antonella Clerici nella conduzione del celebre programma culinario di Rai Uno. Purtroppo, la sua esperienza si è chiusa a causa di una polemica scaturita da un’affermazione che fece sull’uso della carne di gatto nell’alimentazione degli italiani in tempi di carestie. Nel 2013 ritornò ma lasciò definitivamente la trasmissione. Antonella Clerici e Anna Moroni però per lui spesero solo parole d’affetto.

Beppe Bigazzi è morto: l’annuncio sui social a funerali già avvenuti

A darne il triste annuncio è stato lo chef Tizzanini con un post sui social: “A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi”, a quanto pare dunque i funerali sono stati già fatti. I due erano colleghi ed avevano condotto insieme un programma sul canale Alice Tv. Durante la sua carriera in campo televisivo, Bigazzi si è sempre occupato del mondo culinario. In primis, però, il giornalista ha curato una rubrica di cucina sul quotidiano Il Tempo ed ha pubblicato anche un libro con il quale ha portato a casa un prestigioso premio. In tv poi era un volto abbastanza conosciuto specialmente su Rai Uno visto che ha preso parte al programma Unomattina e, come tutti sappiamo, a La Prova del Cuoco.

Beppe Bigazzi: la passione per la cucina e la carriera presso la Banca d’Italia

Da quanto si apprende, però, la cucina per lui era una passione che ha sviluppato solo negli ultimi tempi. Bigazzi, infatti, per anni ha lavorato presso la Banca d’Italia e successivamente in Eni. Inoltre, ha curato anche una serie di collane di libri e riviste edite da Arnoldo Mondadori Editore. Nel 1968 ricevette un altro premio molto prestigioso: Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.