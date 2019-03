Antonella Clerici pentita: “Portobello è stato un errore”

Le ultime dichiarazioni di Antonella Clerici su Portobello

Rifare Portobello è stato un errore: parola di Antonella Clerici. La conduttrice ha parlato del suo flop televisivo al Festival delle Conoscenze di Novi Ligure, come riporta il quotidiano La Stampa. “Il remake di Portobello è stato un errore: ho capito che era stata una trasmissione setacciata da tutti e ho capito che riproporla non ha funzionato”, ha ammesso la presentatrice Rai, reduce dalla seconda edizione di Sanremo Young. “Bisogna accettare anche i fallimenti. Ho fatto grandi successi, ma ho fatto pure dei flop. Come per Portobello. Magari non ero giusta io per quella trasmissione. E la gente faceva il paragone con l’originale di Tortora”, ha aggiunto. Al momento non è ancora una certezza ma dopo queste parole sembra sempre più imbrobabile una seconda edizione dello show, battuto puntualmente ogni sabato sera dal Tu si que vales di Maria De Filippi.

Il futuro lavorativo di Antonella Clerici

Dopo la finale di Sanremo Young – che ha visto trionfare la giovane Tecla Insolia – Antonella Clerici si prende una pausa dal piccolo schermo. La 56enne ha smentito un eventuale ritorno a La prova del cuoco, il cooking show di Rai 1 che ha mollato lo scorso anno. Al timone del programma dovrebbe restare anche l’anno prossimo Elisa Isoardi, nonostante gli ascolti non proprio esaltanti.

Antonella Clerici si gode il nuovo amore

Dopo l’incontro con Vittorio Garrone, Antonella Clerici ha deciso di rallentare i ritmi lavorativi per dedicarsi maggiormente al compagno e alla figlia Maelle. Per questo Antonellina ha lasciato Roma ed è andata a vivere in campagna, nella provincia piemontese.