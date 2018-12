Antonella Clerici perde le staffe: “Troppo abituati ai markettari”

Antonella Clerici fa shopping ma qualcosa va storto e perde le staffe: “Siete troppo abituati ai markettari”

Antonella Clerici e lo shopping. La conduttrice di Portobello oggi si è dedicata alle spese, ma qualcosa è andato storto quando ha pubblicato un post su Instagram. Infatti qualche parolina di troppo le ha fatto perdere le staffe. La miccia che ha acceso l’energica Clerici è stato un commento che l’ha pungolata sul fatto che sarebbe già la seconda volta che apparirebbe sul social con in bella vista un noto marchio d’abbigliamento (da diverso tempo Instagram obbliga chi sponsorizza marchi a rendere chiaro e noto attraverso tag il nome del prodotto mostrato. Cosa che la presentatrice ha puntualmente fatto). La questione non è passata inosservata ad Antonella…

La conduttrice di Portobello non ci sta: “Che mondo strano”

“Ma perché? Se ho un’amica che lavora alla Colmar (questo il nome del marchio in questione, ndr), che male c’è? Se mi regala una giacca vento non posso ringraziarla che voi pensate subito ai soldi? Che mondo starno. Siete troppo abituati ai markettari”, ha risposto con tono deciso la Clerici. In questi giorni la conduttrice è particolarmente loquace. Ieri è tornata a parlare de La Prova del Cuoco, trasmissione che ha lasciato (sostituita da Elisa Isoardi) dopo quasi vent’anni di conduzione. Ospite a Tg zero, programma radiofonico in onda su Radio Capital, ha dichiarato. “Mi manca molto il contato quotidiano con il pubblico. Io incontro le persone che mi dicono ‘Con te parlavamo e avevamo questo rapporto…’”

La Prova del Cuoco: “Certo io sono una conduttrice goduriosa e molto difficile da sostituire”

“Sai 18 anni è come essere una di casa, di famiglia” ha proseguito. “Però credo che bisogna anche sapere capire quando è il momento di lasciare le cose. In più a me piace anche lasciare quell’acquolina in bocca che crea un po’ di nostalgia.” Sul calo di ascolti del cooking show, ha simpaticamente detto: “Magari ci vuole tempo. Queste cose bisogna farle pian piano. Certo io sono una conduttrice goduriosa e molto difficile da sostituire, soprattutto nella golosità. Perché non ce ne sono tante”.