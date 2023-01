Nonostante i numerosi impegni in tv, Antonella Clerici non trascura mai la sua vita privata. E soprattutto il compagno Vittorio Garrone, al quale è ormai legata dal 2016. I due si sono conosciuti grazie all’amica in comune Evelina Flachi. Per amore la conduttrice Rai ha lasciato Roma e si è trasferita in campagna, in Piemonte. Al settimanale Confidenze il volto di The Voice Senior ha inoltre svelato di aver preso un’altra importante decisione per salvaguardare la sua vita di coppia. Non ha mai nascosto di ritenere Garrone l’uomo della sua vita, l’altra metà della mela.

Antonella Clerici ha così spiegato perché non va mai in televisione il sabato o la domenica:

“Tra me e Vittorio c’è un patto: comunque vada la settimana, il weekend è tutto nostro. Infatti il sabato e la domenica non vado mai ospite in nessun programma”

L’ennesima scelta fatta col cuore per la bionda presentatrice che, nel corso della sua vita, ha vissuto tante relazioni intense ma dolorose. Come quella con Eddy Mertens, padre della figlia Maelle che oggi ha quattordici anni. La ragazzina, che a settembre inizierà il liceo classico, è molto legata a Vittorio Garrone.

Ricordando il primo incontro con il compagno Antonella Clerici ha confidato:

“L’ho trovato molto simpatico, ma è successo tutto dopo. In quel periodo Vittorio viveva un momento di difficoltà: era triste e fisicamente si era lasciato andare (lui che ha un fisico da sportivo). Quando è iniziata la nostra storia ho messo in atto il suo restyling. Per Vittorio è indicato un look da uomo di campagna, quale è. Quindi, ho eliminato dal suo guardaroba le giacche, le cravatte e ho valorizzato il suo spirito easy”

Nonostante il grande sentimento la coppia non pensa assolutamente al matrimonio. Entrambi hanno alle spalle dei grossi fallimenti – lei è stata sposata addirittura due volte – e preferiscono andarci cauti, vivere giorno dopo giorno con semplicità e armonia, senza alcun tipo di contratto.

Chi è Vittorio Garrone

Classe 1966, Vittorio Garrone è proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. È stato sposato a lungo con una donna sudamericana, dalla quale ha avuto tre figli ormai grandi.

Garrone, tra l’altro laureato in Scienze Politiche con indirizzo Economico-Internazionale, ama viaggiare e ha vissuto per tanti anni in Sud America, dove ha per l’appunto conosciuto l’ex moglie. Il compagno di Antonella Clerici ama poi l’arte e l’equitazione. I due si sono conosciuti grazie all’amica in comune Evelina Flachi.

La dietologa ha organizzato un incontro a tre perché convinta che i due fossero anime gemelle. La Flachi ci aveva visto giusto tanto che per Garrone è stato un colpo di fulmine. Più diffidente la Clerici, che si è fatta corteggiare per oltre tre mesi prima di lasciarsi andare completamente.