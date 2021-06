Antonella Clerici ora può sposare Vittorio Garrone: ecco cosa è cambiato

La conduttrice Rai è pronta a convolare a nozze per la terza volta dopo aver lasciato Roma per amore

Fiori d’arancio in vista per Antonella Clerici. Il giornalista di gossip e costume Santo Pirrotta ha svelato a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv8, che la conduttrice Rai è pronta a sposare il compagno Vittorio Garrone dopo una convivenza avviata in Piemonte, in mezzo alla natura. Per amore, infatti, la padrona di casa di È sempre mezzogiorno ha lasciato Roma.

L’esperto di cronaca rosa ha svelato che Antonellina è molto felice accanto a Garrone, è praticamente rinata e pronta a convolare a nozze per la terza volta. La Clerici è stata sposata già due volte: dal 1989 al 1991 con il giocatore di basket Pino Motta; dal 2000 al 2005 con il produttore Sergio Cossa.

Antonella Clerici non ha mai sposato Eddy Martens, l’ex animatore di villaggi turistici oggi imprenditore in Belgio, dal quale ha avuto nel 2009 la figlia Maelle. Stando a quanto spifferato da Santo Pirrotta il matrimonio con Garrone è ora possibile perché l’uomo ha finalmente ottenuto il divorzio dall’ex moglie.

“Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero ‘convolare’ entro la fine dell’anno, chissà”

Chi è Vittorio Garrone

Classe 1966, Vittorio Garrone è proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. È stato sposato a lungo con una donna sudamericana, dalla quale ha avuto tre figli ormai grandi.

Garrone, tra l’altro laureato in Scienze Politiche con indirizzo Economico-Internazionale, ama viaggiare e ha vissuto per tanti anni in Sud America, dove ha per l’appunto conosciuto l’ex moglie. Il compagno di Antonella Clerici ama poi l’arte e l’equitazione. I due si sono incontrati grazie all’amica in comune Evelina Flachi.

La dietologa ha organizzato un incontro a tre perché convinta che i due fossero anime gemelle. La Flachi ci aveva visto giusto tanto che per Garrone è stato un colpo di fulmine. Più diffidente la Clerici, che si è fatta corteggiare per oltre tre mesi prima di lasciarsi andare completamente.

Vittorio Garrone ha instaurato un ottimo rapporto con Maelle, la figlia di Antonella Clerici. Quest’ultima ha fatto lo stesso con i ragazzi del compagno, che hanno accettato subito il nuovo amore del padre.