Antonella Clerici: la nuova vita con Vittorio e la stoccata a Elisa Isoardi

Antonella Clerici: da La prova del cuoco a Portobello

Il 2018 è l’anno dei grandi cambiamenti per Antonella Clerici. La celebre conduttrice Rai ha infatti lasciato la guida de La prova del cuoco per portare in televisione il nuovo Portobello. Classe 1963, la conduttrice vanta una lunga carriera sul piccolo schermo. Negli ultimi anni, Antonella ha infatti condotto programmi come Il ristorante, Il treno dei desideri e Ti lascio una canzone. Lo scorso giugno la conduttrice si è congedata tra le lacrime dal pubblico de La Prova del cuoco, affidato alla conduzione di Elisa Isoardi. La sua nuova sfida è quella di riportare in tv Portobello, lo storico varietà condotto da Enzo Tortora. Accanto a lei due nuovi compagni, Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, Antonella racconta la sua nuova avventura professionale e non solo.

Antonella Clerici commenta la conduzione di Elisa Isoardi a La prova del cuoco

Da anni volto amato da milioni di telespettatori, Antonella Clerici ha lasciato il timone dello storico programma di cucina di Rai 1 alla collega Elisa Isoardi che l’ha già sostituita nel 2008. La nuova conduttrice ha introdotto molte novità all’interno della trasmissione. Da questa stagione infatti l’intero cast de La prova del cuoco è stato rinnovato con l’aggiunta di nuovi cuochi e maestri di cucina. Con il nuovo assetto la trasmissione sembra però non decollare e registra ascolti deludenti. Antonella si dice solidale con la collega: “Certamente la trasmissione andava cambiata e plasmata più ad immagine e somiglianza della nuova conduttrice, però, se proprio devo dirla tutta penso che Elisa sia stata malconsigliata. Non doveva azzerare ogni cosa, in totale discontinuità con il mio modo di fare televisione,qualcosa doveva salvare:18 anni di successi non erano tutti da buttare via, o no?“.

Antonella Clerici e la nuova vita accanto a Vittorio Garrone

Nella vita della bella Antonella però non c’è solo il lavoro ma anche un nuovo amore. La relazione con Vittorio Garrone procede infatti a gonfie vele tanto che la coppia ormai convive ad Arquata Scrivia. Qui i due vivono come una famiglia, insieme alla piccola Maelle nata dalla relazione della conduttrice con Eddy Martens, lontani dalla frenesia di Roma e in mezzo alla natura. Per il futuro la conduttrice non esclude i fiori d’arancio: “Vittorio sa che per me le nozze non sono una priorità: stiamo bene così. Poi, si sa, la vita è bella perchè ti sorprende continuamente, per cui magari così, sorprendentemente, diventerò la signora Garrone“.