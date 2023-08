Antonella Clerici non “digerisce” Io Canto: retroscena spigoloso

Antonella Clerici sta attualmente trascorrendo le vacanze estive nella sua amata Norvegia. La conduttrice Rai si sta riposando prima di tornare in televisione a settembre al timone del famoso programma dedicato al mondo della cucina, È Sempre Mezzogiorno. Ma non è finita qui perché dal 24 novembre al 22 dicembre la conduttrice di origini liguri sarà anche al timone della seconda edizione di The Voice Kids, mentre subito dopo il Festival di Sanremo 2024 andrà in onda la nuova stagione di The Voice Senior.

Insomma, sarà un anno pieno di impegni per Antonella Clerici che oltretutto si dovrà impegnare molto nell’annosa sfida con il competitor Mediaset che quest’anno proporrà “nuovi” format, alcuni dei quali ben noti alla conduttrice.

Antonella Clerici contro Mediaset

Recentemente l’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha annunciato l’atteso ritorno di Io Canto su Canale 5. A dieci anni dalla sua prima messa in onda, la trasmissione tornerà a intrattenere il pubblico di Mediaset. Come sottolineato più volte in passato, le forti analogie del programma con la trasmissione di Rai 1 “Ti Lascio una Canzone”, condotto da Antonella Clerici, hanno sempre suscitato numerose polemiche tanto che lo show condotto da Gerry Scotti è stato spesso etichettato come trasmissione fotocopia.

Per tale motivo la scelta dei vertici Mediaset di scommettere nuovamente su questo format potrebbe non aver reso molto felice Antonella Clerici che, secondo alcune fonti vicine alla conduttrice, si sarebbe infuriata con la Rete del Biscione. A riportare la clamorosa indiscrezione è stato il settimanale NuovoTv che ha parlato di come Antonella Clerici ultimamente si sia dimostrata molto nervosa per colpa della riproposizione su Canale 5 di Io Canto – Generation.

A quanto pare la “sorpresa” da parte dell’amministratore delegato Mediaset non avrebbe fatto assolutamente piacere alla celebre conduttrice: “Troppo facile quando un programma va bene, come The Voice kids, correre a realizzare la fotocopia”, avrebbe dichiarato la stessa Antonella parlando con alcuni dei suoi collaboratori. È importante però sottolineare che al momento si tratta solamente di voci che non hanno ancora trovato una conferma.

Per quanto riguarda il programma di Gerry Scotti invece, attualmente non ci sono certezze riguardo la data di programmazione dello show ma a quanto pare le nuove puntate della trasmissione andranno in onda nella prima serata domenicale a partire dal prossimo novembre, proprio in concomitanza con la messa in onda delle puntate di The Voice Kids.