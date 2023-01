Antonella Clerici non avrebbe particolarmente apprezzato l’ultima decisione della Rai di sospendere per una settimana il suo The Voice Senior, che si sta rivelando un grande successo. Ogni puntata, infatti, appassiona oltre quattro milioni di telespettatori, riuscendo così a battere la fiction Mediaset Fosca Innocenti 2 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Venerdì 27 gennaio The Voice Senior non andrà in onda per lasciare spazio alla Giornata della Memoria. La tv di Stato ha deciso che dopo lo speciale Binario 21 con Fabio Fazio e Liliana Segre (in onda al posto di Soliti Ignoti con Amadeus) Rai Uno trasmetterà Un sacchetto di biglie, film a tema sulla storia di due giovani fratelli ebrei.

In verità, stando a quello che si legge sul blog di Davide Maggio, l’appuntamento con Fabio Fazio avrebbe dovuto limitarsi allo slot orario occupato ogni sera da Amadeus, invece sforerà fino alla 22.30. Dunque niente The Voice Senior e pare che Antonella Clerici non abbia affatto gradito questa variazione last minute, dopo aver già lamentato una scarsa promozione del suo programma che è molto amato dai telespettatori.

The Voice Senior non andrà in onda per una settimana ma recupererà subito con un raddoppio. Nella settimana che precede un altro stop dovuto al Festival di Sanremo 2023, lo show andrà in onda con due puntate nel giro di poche ore: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, sempre in prima serata su Rai Uno. Tornerà poi in onda la settimana successiva alla kermesse musicale, in onda dal 7 all’11 febbraio.

Il successo della nuova edizione di The Voice Senior

La nuova edizione di The Voice Senior si sta rivelando un grande successo. Ogni venerdì sera appassiona più di quattro milioni di telespettatori. A fare la differenza i quattro giurati: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri. Quest’ultimi sono entrati in giuria quest’anno dopo l’addio di Orietta Berti, che ha preferito fare l’opinionista al Grande Fratello Vip.

Tra qualche mese dovrebbe sbarcare sempre su Rai Uno The Voice Kids, interamente dedicato ai bambini. A condurlo ci sarà ancora una volta la Clerici mentre in giuria dovrebbe esserci Elettra Lamborghini, giurata in passato del format.