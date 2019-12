Carlo Conti imbarazza la Clerici a Lo Zecchino d’Oro: “Quando ti sposi?”

Lo Zecchino d’Oro, Antonella Clerici e la sorpresa di Carlo Conti per il suo compleanno

Un grande ritorno quello di Antonella Clerici su Rai 1. La presentatrice, dopo l’addio a La Prova del Cuoco, si era allontanata da mamma Rai e non senza polemiche. In diverse interviste, infatti, Antonellina si era detta molto triste per la decisione dell’azienda di Viale Mazzini di non darle troppo spazio in questa stagione tv. Lo Zecchino d’Oro per lei, dunque, rappresenta una grande novità e il ritorno sul primo canale e ancora in mezzo ai bambini non può non aver fatto bene alla Clerici. Anche il pubblico se ne è accorto, tanto da averla inondata di commenti positivi, soprattutto sui social. I telespettatori, infatti, si sono detti molto felici di aver rivisto Antonella in tv, definendola come uno dei visi più gentili della nostra televisione. Ma un momento l’ha messa seriamente in imbarazzo, e c’entra Carlo Conti e la sorpresa fatta dall’amico e collega in occasione del suo compleanno.

Antonella Clerici e Carlo Conti: quella domanda (“Quando ti sposi?”) fa imbarazzare la presentatrice

Nella decisione di lasciare per un po’ la tv, c’entra anche il compagno Vittorio. Antonella infatti aveva deciso, tempo fa, di allontanarsi dai riflettori per stare di più insieme alla figlia Maelle e anche accanto al compagno. Conti comunque ha fatto una sorpresa all’amica entrando nello studio di Bologna de Lo Zecchino d’Oro con una torta bellissima a più piani. E rivolgendosi alla Clerici ha domandato: “L’età non si dice. Ma quando ti sposi?“. La conduttrice è apparsa davvero molto imbarazzata e non ha saputo rispondere alla domanda. Ma perché il volto di Tale e Quale Show ha voluto porgere un tale quesito all’amica? Anche se in diverse occasioni se ne è parlato, per ora non si hanno novità al riguardo.

Antonella Clerici dopo le polemiche: il discorso iniziale a Lo Zecchino d’Oro

Per la prima volta nella sua carriera, Antonella Clerici è approdata alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro. Nel discorso che ha aperto le danze per il programma dedicato alle canzoni per i più piccoli, Antonellina ha voluto sottolineare la sua posizione ed ha esternato tutta la sua felicità per esser arrivata proprio al timone di una trasmissione così amata da tutti gli italiani.