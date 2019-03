Antonella Clerici, la confessione inaspettata su John Travolta

Antonella Clerici e la confessione inaspettata su John Travolta a Domenica In: ecco perché l’attore non ha ballato a Sanremo Young

Ospite a Domenica In, Antonella Clerici parla della seconda edizione di Sanremo Young, in onda su Rai 1 dal 15 febbraio. Durante la prima puntata, la conduttrice ha sorpreso tutti facendosi affiancare da un grande divo, John Travolta. Oggi Mara Venier rimanda in onda il momento in cui la collega balla sul palco dell’Ariston sulle note del brano Staying alive. Sappiamo bene che questa canzone ha rappresentato per anni la figura del noto attore, in particolar modo durante la pellicola La febbre del sabato sera. Mara ammette che si aspettava di vedere Travolta alzarsi dalla sua sedia, nel corso dell’esibizione di Antonella, e ballare. Invece l’attore pare abbia preferito non esibirsi. A confermarlo ci pensa proprio la Clerici. Quest’ultima fa una confessione inaspettata, riguardante proprio questo momento. La conduttrice confessa che avrebbe voluto ballare insieme a John Travolta, ma ha scelto di rispettare proprio una decisione presa dall’attore. Oggi a Domenica In, la Clerici parla di una richiesta fatta proprio dall’attore prima di accettare la proposta di affiancarla a Sanremo Young.

Sanremo Young, John travolta non balla con Antonella Clerici: “Ho rispettato il suo volere”

La Clerici sorprende e fa una confessione inaspettata su John Travolta, il quale l’ha affiancata durante la prima puntata di Sanremo Young. “Aveva chiesto espressamente di non ballare, l’ha messo proprio per iscritto”, confessa la conduttrice. Lo stesso attore pare abbia dichiarato di non voler assolutamente esibirsi nel corso di questa prima puntata. Antonella sa che avrebbe potuto comunque trascinarlo con sé durante la sua esibizione, ma ha preferito non farlo. “Io avrei voluto. Ma ho pensato, si sa come sono i divi se poi questo si storce? Poi magari mi va via. Ho rispettato il suo volere”, ammette la conduttrice. La Clerici appare piuttosto delusa e anche Mara non può fare a meno di mostrare la sua delusione.

John Travolta non balla con Antonella Clerici a Sanremo Young: Mara Venier delusa

Sin da subito, la Venier fa notare il suo disappunto nei confronti di Travolta. Secondo la conduttrice l’attore avrebbe dovuto alzarsi ed esibirsi sulle note di Staying alive, affiancando la Clerici. A questo punto, a Domenica In, Mara rivela di essere pronta ad affiancarla lei in questo ballo. Ovviamente Antonella accetta e insieme divertono il pubblico ballando.