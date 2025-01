Antonella Clerici, inaspettato gesto verso Gerry Scotti: attriti e veleni

Attriti e veleni non sono mancati negli ultimi anni tra Gerry Scotti e Antonella Clerici. I due non si sono mai citati direttamente, ma in diverse occasioni sono arrivati a punzecchiarsi in modo palese. Motivo? ‘Antonellina’ ha più volte sostenuto che Mediaset abbia avuto la non brillante idea di copiare alcuni suoi show. E chi è sempre stato piazzato a condurre tali show? Proprio lo ‘Zio Gerry’. Tutto è cominciato quando il Biscione ha deciso di produrre Io Canto. La Clerici vide in quella scelta uno scopiazzamento del suo Ti lascio una canzone. Si arriva a tempi più recenti: la presentatrice Rai viene messa al timone di The Voice Senior, The Voice Kids e The Voice Generation. Tutti e tre i programmi hanno successo. Mediaset ha così optato per rispolverare Io Canto Generation. Ha pure prodotto Io Canto – Family e Io Canto – Senior. La Clerici è rimasta basita, sostenendo che di nuovo era scattato uno scopiazzamento.

Si arriva ai giorni nostri. Gerry Scotti, sabato 18 gennaio, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui lo si vede con il berretto con il logo di Guinness World Records. “Lavori in corso”, ha scritto a corredo dello scatto. Insomma, ha quasi certamente voluto far sapere che si sta impegnando per confezionare una nuova stagione de Lo show dei record. E che cosa ha fatto la Clerici? Ha piazzato un bel “like” al post del collega. Un gesto strano e che può avere più interpretazioni: quella meno maliziosa porta a credere che si sia semplicemente complimentata con il competitor, quella più maligna suppone che dietro a quel “bravo” ci sia una sorta di “bravo che non scopiazzi più i miei programmi”.

Attriti e veleni tra Gerry Scotti e Antonella Clerici: i precedenti

Come poc’anzi accennato, ‘Antonellina’ ha più volte criticato alcune scelte Mediaset. Così in una intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Tutto è iniziato quando facevo Ti Lascio Una Canzone e loro hanno portato Io Canto. Dopo nulla, poi io ho preso The Voice e loro hanno ripreso Io Canto, che per anni era stato fermo. Mi auguro almeno che questi programmi vengano trasmessi in periodi diversi, perché non sarebbe un bel servizio per il pubblico”.

La Clerici rimase poi sconcertata quando venne a sapere dell’intenzione di Mediaset di mandare in onda Io Canto Senior: “Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i Senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”.

In risposta Scotti, quando decise di lasciare a Michelle Hunziker la conduzione di Io Canto Family, sbertucciò la Clerici con una battuta, ossia scandendo “Michelle: ti lascio… una trasmissione!”, con chiaro riferimento al programma che timonò ‘Antonellina’. Ora è arrivato lo strano like di quest’ultima per ‘Zio Gerry’: gesto distensivo o ennesima frecciatina?