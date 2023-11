Antonella Clerici: “Ho pedinato l’ex e l’intimità con la menopausa”

In una lunga intervista a La Stampa, Antonella Clerici si è raccontata ed ha parlato anche del rapporto che ha con la gelosia. La conduttrice ha rivelato di essere cambiata tanto rispetto al passato. Prima, infatti, era arrivata anche a pedinare l’ex. Ora, con l’età e con la nascita della figlia, ha imparato a fidarsi dell’attuale compagno.

“Lo sono stata e, a volte, ne avevo ben donde! Da quando però è nata mia figlia, ho fatto il fioretto di non essere più così controllante. Devo dire che si vive molto meglio: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo. Ora no, anche perché, alla mia età, mica posso stare lì ancora a patire, piuttosto da sola“

La conduttrice ha dunque spiegato che il suo ex, Eddy Martens, le ha dato modo di essere gelosa. Ma da quando è nata la figlia Maelle, 14 anni fa, si è ripromessa di esserlo di meno. È riuscita a superare questo suo limite grazie a Vittorio Garrone, l’attuale compagno.

La menopausa

Antonella Clerici ha raccontato come ha vissuto la menopausa. Tra poco, il 6 dicembre, compierà 60 anni. La conduttrice ha spiegato di voler parlare di questo argomento perché non può essere più un tabù. Una fase della vita che per lei non è stata molto semplice.

“È stata dura. Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore. Quanto all’intimità, la menopausa non è la morte del desiderio però bisogna un po’ “ingegnarsi”…“

La cosa che però la spaventa maggiormente è il fatto di “invecchiare”. La conduttrice è ben consapevole che più si va avanti più il mondo dello spettacolo non perdona. Secondo Antonella alle donne, in tv, “non è concesso invecchiare”.

Il rapporto con la Rai

A La Stampa la Clerici ha rivelato anche in che rapporti è con la Rai. Per ovvi motivi non ne ha parlato male, ma si è dichiarata molto dispiaciuta per la questione di Fabio Fazio. Si è mostrata, però, felice per il collega che sta avendo successo sul Nove.

“Se lui percepiva un disagio, ha fatto bene a cercare altre strade. Il suo successo sul canale Nove non mi ha sorpreso affatto: è un fuoriclasse, che si è spostato su un’altra rete generalista, non certo su un canale di nicchia, facendo il medesimo format. E il pubblico l’ha seguito“

La conduttrice ha poi rivelato che è stata spesso corteggiata da Mediaset, ma che per ora si trova bene in Rai. In realtà non ci sono mai state proposte vere e proprie, ma la Clerici sa di “avere degli estimatori”. Ha aggiunto, però, che data anche la sua età, a meno che non riceverà proposte “davvero pazzesche”, non lascerà mai la sua rete.

The Voice Kids

La nuova edizione di The Voice Kids partirà il 24 novembre e terrà compagnia il pubblico per cinque serate. Confermati nella giuria Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, a loro si aggiungerà Arisa.

La conduttrice è pronta a questa nuova esperienza e dice di non temere la concorrenza. Al di là dei competitor dunque la trasmissione rimane sempre al venerdì.