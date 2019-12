Antonella Clerici, ecco perché è perfetta per lo Zecchino D’oro: 2 motivi

Antonella Clerici, la conduttrice perfetta per lo Zecchino D’oro. Ecco perché

Antonella Clerici è tornata in Rai, guidando lo Zecchino D’oro che per la conduttrice milanese è un modo per ripartire, per riprendere una carriera che era stata messa in standby. Così la Clerici è finita nuovamente a farsi illuminare dalla luce dei riflettori, conducendo un programma perfetto per lei, circondata da persone che la amano e affiancata da Carlo Conti, uno dei suoi migliori amici. Lei stessa lo ha definito ‘come un fratello’. E i telespettatori l’hanno accolta con un gran applauso, virtuale e non. Per esempio sui social sono state tante le persone felici di rivederla in video. Ma perché il Festival Internazionale della canzone del Bambino è un programma che ad Antonellina calza a pennello?

1) Antonella Clerici è uno dei volti gentili della televisione italiana, aderente a Mamma Rai

Antonella ha un modo di rapportarsi al pubblico gentile, educato, dai toni pacati e mai volgari, in pieno stile Mamma Rai. Con lei si respira aria di familiarità. Come a dire che la Clerici e il sevizio pubblico (in particolare la rete ammiraglia di Viale Mazzini), nonostante qualche incomprensione recente, sono in simbiosi. Almeno per quel che concerne lo stile tutto sorrisi e miele. Un miele che piace molto a un tipo di pubblico, un po’ meno ad un altro. Senza dubbio a mamme e bambini…

2) Con i bambini è deliziosa, Antonella Clerici è ‘magica’

Così lo Zecchino D’oro potremmo definirlo uno degli habitat naturali della presentatrice. Gli occhi dei piccoli che le stanno accanto lo certificano. Si illuminano perché Antonella riesce a mettere i piccini a proprio agio. ‘Scende’ al loro stesso livello, togliendogli l’imbarazzo. Canta, balla, si diverte e li diverte, lei stessa torna bimba! E la tv, che spesso è empatia, trasmette quel senso di familiarità che tanto piace agli affezionati della Mamma. Mamma Rai s’intende.