Antonella Clerici e Garrone si sposano! La proposta di matrimonio e la data

La stabilità sentimentale di Antonella Clerici con Vittorio Garrone ha spesso reso lecite le ipotesi sulle nozze tra i due che, in effetti, non hai mai negato questa intenzione. La conduttrice, che tornerà alla guida di È Sempre Mezzogiorno su Rai1, non ha mai nascosto questo passo importante. Qualche settimana fa hanno deciso di regalarsi una vacanza in Normandia. Pare che le ferie di quest’estate nel Nord della Francia abbia sbloccato la situazione. Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano! Come fa sapere NuovoTv, sarebbe arrivata la proposta di convolare a nozze tra Deauville e Utah Beach. La risposta? Facile immaginarla, vista la felicità che Antonellina sprizza dalle foto del loro viaggio in solitaria, senza Maelle la figlia che ha avuto da Eddy Martens e i figli dell’imprenditore.

Una vacanza a due insomma: l’occasione perfetta per una proposta di matrimonio che si faceva attendere da tempo. La regina dei fornelli, da quando ha incontrato Vittorio ormai sette anni fa, sta vivendo una vera e propria favola. Per lui ha lasciato Roma e si è trasferita ad Arquata Scrivia, in Piemonte, in una casa circondata da un bosco con cani, cervi, cavalli e cerbiatti. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, inoltre, ha messo a conoscenza che ci sarebbe anche la data del matrimonio tra Antonella Clerici e Garrone. Chissà, magari la celebrazione avverrà proprio nel bosco di Arquata Scrivia che circonda la loro casa. Una location decisamente da favola come la loro storia d’amore!

Antonella Clerici porta Anna Moroni nella nuova stagione di È Sempre Mezzogiorno?

Manca qualche settimana alla nuova edizione di È Sempre Mezzogiorno, il cooking show di Antonella Clerici condotto sul primo canale della tv di Stato. Pare che le stia tentando tutte pur di realizzare un grande desiderio: avere nel cast della sua trasmissione Anna Moroni, sua storica partner a La Prova del Cuoco.

La scorsa primavera l’esperta di cucina è stata ospite di Antonella (che di recente ha litigato con Heather Parisi) per alcune puntate e l’alchimia tra le due è apparsa immutata. Per diciotto anni, tutti i giorni, sono state fianco a fianco sempre insieme. A settembre la storica coppia tornerà a cucinare insieme nel mezzogiorno di Rai1?