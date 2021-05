Antonella Clerici e Anna Moroni, l’incontro: cascata di emozioni su Rai1

Cascata di emozioni a È sempre Mezzogiorno, il fortunato cooking show di Rai Uno, che ha segnato il rientro da protagonista di Antonella Clerici nella tv pubblica, dopo un periodo di ‘appannaggio’. Nel corso della puntata del 10 maggio, la conduttrice di Legnano ha ri-incontrato l’amica Anna Moroni, sua spalla a La Prova del Cuoco. La maestra dei fornelli, 82 anni, è apparsa assai commossa, non nascondendo un pizzico di nostalgica per i tempi che furono.

La Clerici e la Moroni hanno condiviso 18 anni di carriera assieme, tutti i giorni “fianco a fianco. Sempre insieme, sempre con i consigli”, ha ricordato Antonellina, nell’accogliere in studio a È sempre Mezzogiorno l’amica, definita dalla medesima presentatrice la sua “seconda mamma”.

La conduttrice ha anche menzionato la frase ‘storica’ che Anna pronunciava sempre in trasmissione, come monito prezioso, a La Prova del Cuoco: “Mi diceva sempre: ti sei lavata le mani, tesoro?”. Spazio poi alla ‘trattativa’ che ha portato la Moroni alla reunion a È sempre Mezzogiorno, dove sarà ospite fissa lungo tutta la settimana in corso. Dunque fino a venerdì 14 maggio.

Antonellina ha spiegato che la cuoca, subito dopo aver fatto il vaccino anti Covid, non vedeva l’ora dare concretezza alla ri-unione televisiva. Detto, fatto: così ecco che Anna, presentata con affetto dalla Clerici, è sbarcata nel cooking show del mezzogiorno di Rai Uno.

“Mi ha detto: sono più emozionata ora che quando facevamo la Prova del Cuoco, sarà l’età. Stai benissimo! La tua testa va sempre a mille ma anche le tue rughe stanno bene”, ha detto la presentatrice, ricevendo i complimenti dell’amica per la sua avventura a È sempre Mezzogiorno.

“Il Signore mi può dare tutte le rughe che vuole ma non mi deve togliere la testa”, ha commentato la Moroni. La reunion con la Clerici è stata apprezzatissima dai telespettatori che si sono riversati sui social con tanto di reazioni entusiaste.

Antonella Clerici, la rinascita in Rai dopo il periodo buio

Il 2020 è stato l’anno della rinascita per Antonellina. Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, le aveva promesso che avrebbe puntato su di lei. Ed è stato di parola, affidandole sia È sempre Mezzogiorno, sia The Voice Senior. Entrambe le operazioni hanno fatto bingo, raccogliendo ottimi risultati in termini di share e ascolti assoluti. Scontata la riconferma di tutti e due gli show nella prossima stagione. Una rivincita per la Clerici, che, circa un anno e mezzo fa, sembrava persino in procinto di abbandonare la Rai.