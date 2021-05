Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo insieme in tv: l’annuncio

Tutto pronto per la reunion che vedrà protagoniste Anna Moroni e Antonella Clerici, coppia che ha mietuto successi per anni nella storica trasmissione La Prova del Cuoco. Quel cooking show, lasciato in eredità da Antonellina a Elisa Isoardi, ha poi chiuso i battenti poche settimane prima di festeggiare i 20 anni di messa in onda. Al suo posto è sbarcato sulla rete ammiraglia del servizio pubblico ‘È sempre Mezzogiorno’, che ha segnato il ritorno della Clerici nel palinsesto di Rai Uno, in tarda mattinata. Ed è proprio a ‘È sempre Mezzogiorno’ che la Moroni e la conduttrice 57enne si incontreranno a breve. Proprio quest’ultima ha dato l’annuncio nelle scorse ore.

L’amata cuoca 82enne sarà ospite dello show di Antonella non per una puntata ma per una intera settimana, la prossima. La sua presenza, infatti, è attesa in studio da lunedì 10 maggio a venerdì 14 maggio. I fan nostalgici de La Prova del Cuoco e quelli attuali affezionati a ‘È sempre Mezzogiorno’ potranno quindi assaporare a breve la reunion che è stata annunciata dalla stessa presentatrice di Legnano nelle scorse ore, in diretta. “Anna verrà a trovarci lunedì e starà con noi tutta la settimana! Con tutto quello che Anna comporta… questo non va bene, questo è sbagliato… siamo abituati!”, ha dichiarato soddisfatta e con orgoglio la Clerici.

Per Antonella il 2020 è stato l’anno della rinascita. Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, ha puntato forte su di lei, che negli ultimi anni, dal punto di vista professionale, ha vissuto un periodo complicato. Il dirigente di Viale Mazzini, però, ha capito che le potenzialità della conduttrice non erano affatto pronte per essere archiviate. Dalla serie, la ‘pensione’ può attendere.

Così, oltre a ‘È sempre Mezzogiorno’, Antonellina si è vista affidato The Voice Senior, in prima serata su Rai Uno. Una sfida accettata e vinta a pieni voti: lo spin-off di The Voice of Italy ha raccolto consensi di pubblico e critica, confermando che la Clerici è ancora una risorsa preziosa in casa Rai. Inoltre, di recente, secondo fonti attendibili, si è saputo che il talent show sarà riconfermato nella stagione di Rai Uno 2021/2022. E naturalmente al timone ritroveremo la Clerici.