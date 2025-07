Antonella Clerici: “D’Alessio doccia fredda”, presunto dispetto ad Amadeus

Antonella Clerici si sta godendo l’estate in Normandia, senza mai mettere da parte i pensieri legati alla sua carriera in TV. In una nuova intervista per la rivista Chi, che le ha dedicato la copertina del nuovo numero, ammette di sentirsi come la moglie da cui torni sempre in Rai, dove è nata e cresciuta. Nella prossima stagione televisiva, il pubblico la vedrà impegnata ogni gioco, tra È sempre mezzogiorno, The Voice e due serate speciali con Jukebox – La notte delle hit.

Ed è proprio su questi programmi che si concentra mentre si svela nella sua nuova e lunga intervista. In particolare, la Clerici vuole iniziare col dire che l’addio di Gigi D’Alessio a The Voice è stato per lei come “una doccia fredda”. Infatti, la nota conduttrice ammette di aver preso malissimo la decisione del cantante napoletano di lasciare il suo ruolo di Coach e di averne fatto addirittura “una malattia”. Questo perché è molto legata a D’Alessio, che conosce da tanto tempo.

Inoltre, Gigi rappresenta un volto protagonista del talent show, da ormai cinque anni. “Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare”, spiega la conduttrice. Allo stesso tempo, Antonella non può non ammettere di essere dispiaciuta. Nonostante tutto, non ce l’ha con lui per questa sua decisione. Si vocifera che a prendere il posto di D’Alessio a The Voice sarà Nek. La Clerici, però, non conferma in maniera definitiva.

Dice solo di augurarsi che sia lui a sostituire Gigi, considerandolo “una bella anima”. Inoltre, anticipa che ci sarà una sorpresa, di cui però per ora non può dire nulla. L’intervista di Antonella va avanti e si concentra anche sul Festival di Sanremo, parlando di Stefano De Martino. Ormai l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha conquistato tutti e sembra essere il volto centrale della Rai. Per questo, molti sono convinti che presto sarà lui a gestire il Festival.

E anche la Clerici è convinta che vestirebbe bene questi panni:

“Lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice “so tutto io”. È un bel ragazzo, ha la napoletanità, ha la battuta pronta. Ad Affari tuoi, programma che conosco bene perché l’ho condotto, ha personalizzato il format, lo ha fatto suo. Secondo me, è pronto. Adesso deve assumersi dei rischi: dopo Carlo, se devo pensare al futuro, penso a lui”

Antonella Clerici e il presunto dispetto ad Amadeus

Una notizia che ha fatto discutere in questi giorni è l’uscita di scena di Giovanna Civitillo, il cui posto nella prossima edizione di È sempre mezzogiorno è stato dato a Carlotta Mantovan. Antonella Clerici è legata da una grande amicizia alla moglie di Fabrizio Frizzi. Parla poco di lei perché rispetta la sua riservatezza e non ama spettegolare, tenendo per sé i segreti degli altri. E così si arriva a parlare di Amadeus.

La conduttrice è stata accusata di aver fatto un dispetto al suo collega, prendendo le redini delle due serate speciali Jukebox. Questo perché in passato Amadeus conduceva in Rai Arena Suzuki. La Clerici ci tiene a fermare le polemiche:

“Non la vedo così. La verità è che quel programma, che aveva condotto lui, lo avrebbe condotto qualcun altro perché è un programma Rai. Ma credimi quando ti dico che voglio bene ad Amadeus. Non l’ho vissuta come una contrapposizione, lo faccio alla mia maniera. Il passaggio sul Nove e il possibile ritorno del conduttore sulle reti pubbliche? Penso che solo lui sappia la verità. Ci sono stati tanti fattori che l’hanno portato a scegliere, esistono momenti in cui vuoi cambiare aria”

Infine, Antonella Clerici conclude questa sua intervista per Chi dicendosi fedele al suo storico agente, Lucio Presta, il quale negli ultimi anni si è visto abbandonato da vari volti del mondo dello spettacolo. Nei suoi confronti, sente di dover essere grata e riconoscente, ma non può ovviamente parlare per gli altri.