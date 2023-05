Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno non trattiene le lacrime quando parla dell’alluvione in Emilia Romagna. Sono giorni difficili, tristi e bui per chi vive in questa regione d’Italia. Tanto sconforto per questi cittadini che si sono ritrovati improvvisamente a vivere una tragica realtà. Sono tanti i video che girano sui social network in cui è possibile comprendere i terribili momenti che questa regione sta affrontando a causa dell’alluvione avvenuta in questi giorni. Ed ecco che anche la Clerici, di fronte alle telecamere, non riesce a non piangere per il dispiacere.

La nota conduttrice apre È sempre mezzogiorno, giovedì 18 maggio 2023, dedicando un momento alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. “Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna”, afferma inizialmente il volto Rai. Dopo di che, vedendo le immagini della tragedia, Antonella Clerici ha un crollo e scoppia a piangere. La conduttrice fa notare che non conosce una sola persona che non ami questa regione. In lacrime cerca di incoraggiare i cittadini del posto a tenere duro.

“Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece… Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco”

Clerici conclude questo triste momento presentando lo chef Daniele Persegani, che è emiliano. Quest’ultimo fa presente che “noi dell’Emilia Romagna non abbiamo paura di lavorare, di sporcarci le mani”. Questo a condizione che venga loro data la possibilità.

Alluvione Emilia Romagna: i volti noti che si espongono

Sono diversi i volti noti originari dell’Emilia Romagna che stanno esprimendo il loro dolore per i danni causati dal maltempo. Tra i primi a esporsi c’è Simona Ventura, la quale condivide un post che fa da riassunto sulle condizioni in cui si trova la regione e scrive: “In lacrime per la mia Romagna”. Pubblicamente sceglie di esporsi sul drammatico momento anche Laura Pausini, la quale è cresciuta a Solarolo, a Ravenna, che è appunto allagata dalle acque del fiume Senio.

La celebre cantante italiana si lasciare andare a un appello per le istituzioni, che stanno lavorando 24 ore su 24 per salvare i cittadini in difficoltà. La Pausini abita vicino a Castel Bolognese, in una zona che non è stata particolarmente attaccata dall’alluvione.

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono li e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forli (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno”

Detto ciò, Laura Pausini ha chiesto di farle sapere come può essere d’aiuto, anche se a distanza. A parlare sui social ci pensa anche Vasco Rossi, il quale condivide un video delle esondazioni con un cuore, mostrando così la sua vicinanza. Pubblicamente condivide un pensiero anche il cantante Samuele Bersani, che si dice sconvolto dalle immagini che arrivano dalla sua Romagna: “Un tonfo al cuore vederla piegata. In ginocchio”.

Il cantante fa presente che sì i romagnoli sono forti, ma coloro che hanno perso tutto, non devono assolutamente essere lasciati soli. Il calore per i cittadini dell’Emilia Romagna arriva ovviamente anche da volti noti che non sono originari del posto. Tra questi c’è Biagio Antonacci: “Un dramma che lascia senza parole. Ma poi serviranno i fatti. Da parte di tutti”. Fiorello durante la puntata di ieri di Viva Rai2! ha espresso la sua vicinanza alle persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Tanti altri volti noti si stanno esponendo sui social network invitando a donare per aiutare le vittime dell’alluvione e lanciando messaggi di calore per la popolazione colpita.