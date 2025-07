Antonella Clerici, caos per il tweet su Temptation e replica sul ‘leccare’ a Maria

Antonella Clerici ha scatenato un vespaio con un semplice tweet tramite cui ha commentato il successo di Temptation Island. Tra i milioni di telespettatori affezionati al reality show di Canale 5, figura anche la conduttrice Rai di The Voice la quale, durante la puntata messa in onda mercoledì 30 luglio, ha digitato su X una frase che ha innescato una miriade di reazioni, diverse delle quali piccate. E che cosa ha mai detto di così divisivo ‘Antonellina’? “Comunque Temptation Island 2025 è magnetico… forse perché le corna le abbiamo avute tutte/i”. Il tweet ha fatto parecchio discutere. Alcuni utenti hanno attaccato la Clerici che ha pure contro replicato a una persona che l’ha accusata di “lecchinaggio” verso Maria De Filippi, colei che produce Temptation la cui conduzione è affidata a Filippo Bisciglia.

Temptation Island, il tweet divisivo di Antonella Clerici

“Ecco che arriva un’altra lecchina della signora nata a Pavia”, ha tuonato una donna di nome Marina. Naturalmente con la “signora nata a Pavia” ha fatto riferimento a Maria De Filippi. Un intervento notato dalla Clerici che ha risposto con un “Non ne ho bisogno”. Tanti altri utenti hanno criticato la conduttrice Rai per la presa di posizione sulle corna, affermando che non è vero che tutti le portano. Inevitabilmente c’è stato chi ha ricordato il tradimento subito dalla Clerici ai tempi in cui aveva una relazione con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle.

“Ma parla per te, non è che devi mettere tutti in mezzo solo perché sei cornuta TU”, ha digitato una donna di nome Valentina. “Mai fatte e mai avute. Questo commento non mi è proprio piaciuto!”, il commento di un altro utente. Sono seguite altre reazioni simili. Diversi anche coloro che hanno attaccato la Clerici sostenendo che Temptation non sia affatto magnetico, bensì “spazzatura”. I soliti pseudo intellettuali a cui piace elevarsi e rimarcare che loro guardano solamente programmi impegnati.

La verità è che chi si intende di tv sa bene che Temptation è un programma di pregevole fattura. Non per i contenuti, quanto piuttosto per il livello tecnico e di racconto che ha. Sui tradimenti sono stati realizzati svariati show, molti dei quali hanno fatto flop. Dunque non è il tema corna a interessare, ma come un determinato argomento viene presentato e narrato al pubblico. E, in tv, è fuor di dubbio che la numero uno a srotolare tali racconti sia Maria De Filippi.

Quando Antonella Clerici rivelò di essere stata tradita da Eddy Martens

Antonella Clerici, in un’intervista di anni fa, raccontò di essere stata tradita dall’ex compagno Eddy Martens. In quell’occasione, la conduttrice si avventurò anche in una riflessione sul tema corna: “Ho capito che gli uomini maturano dopo i 50 anni. E solo allora anche per loro l’amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre”.