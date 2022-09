By

La conduttrice nega di voler convolare presto a nozze con il suo Vittorio: ecco il motivo, spiegato in una recente intervista esclusiva

In una recente intervista esclusiva concessa a Gente, Antonella Clerici ha avuto l’occasione di smentire una volta e per tutte le voci le vorrebbero presto sposa. La conduttrice ha quindi fatto chiarezza su un rumor che circola dai primi di agosto, quando un gruppo di suoi amici storici avevano iniziato a far circolare l’indiscrezione.

Del (presunto, a questo punto) matrimonio di Antonella Clerici con Vittorio Garrone avevano parlato alcune “gole profonde” al settimanale DiPiù, rivelando che il compagno della Clerici aveva già fatto la proposta alla presentatrice e che i due si sarebbero dovuti sposare il prossimo anno, nel 2023. Stando alle indiscrezioni, pareva che il grande evento fosse già in programma, indicativamente, tra la primavera e l’inizio della prossima estate. Niente di tutto questo, tuttavia, corrisponde a realtà.

Su Gente, la presentatrice non ha proprio lasciato spazio ad eventuali dubbi, spiegando che il matrimonio almeno per il momento non è un’opzione che lei e il compagno abbiano contemplato. Ecco le sue parole:

“Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”.

Antonella Clerici: i suoi due matrimoni precedenti

In effetti, stando ai suoi trascorsi, la presentatrice di È sempre mezzogiorno non ha avuto particolare fortuna quando si è trattato di dichiarare “amore eterno” ad un altro essere umano. Il primo matrimonio della Clerici risale al 1989, quando sposò il giocatore di basket Pino Motta. Il loro rapporto naufragò appena due anni dopo, a causa di continue incomprensioni: come riportato da Contra-Ataque, Motta aveva rivelato che la fine della loro relazione era legata all’ascesa di Antonella Clerici nel mondo della tv.

Nel 2000, successivamente, Antonella Clerici si era sposata con il produttore musicale Sergio Cossa. I due, dopo una lunga serie di tira e molla, si erano però lasciati appena tre anni dopo.

Oggi Antonella Clerici è dunque felicemente legata a Vittorio Garrone. Quest’ultimo, subentrato nella vita della Clerici nel 2016 dopo la fine del rapporto con l’animatore Eddy Mertens (da cui la conduttrice ha avuto la figlia primogenita, Maelle) di lavoro fa l’imprenditore. Ad oggi Garrone è attivo nel settore dell’energia e della purificazione delle acque industriali.