Frizzante intervista di Antonella Clerici a Felicissima Sera. Pio e Amedeo l’hanno ospitata nello spassoso blocco “Che Intervista Che Fa”, parodia del programma Rai di Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa”. La conduttrice ha risposto a diverse domande mentre attorno a lei i due comici foggiani hanno seminato, come al solito, caos e caciara, mangiando e bevendo. Tra una risata e l’altra, però, qualcosa di interessante è emerso. Pio D’Antini ha chiesto all’ospite cosa ci fosse di vero nel gossip che la voleva vicina a Massimo Giletti. In passato la cronaca rosa ha ricamato in più frangenti su una presunta liaison. Quindi? C’è stato del tenero oppure no? Antonellina ha risposto con un ni.

“Non siamo stati fidanzati. Abbiamo avuto una leggera simpatia, ma non è successo niente. Giuro. Niente di niente. Però era molto carino quando era giovane. Anche adesso è un bell’uomo dai. Massimo è un bell’uomo”, ha spiegato la Clerici. Amedeo Grieco si è inserito nel racconto e a bruciapelo ha domandato: “Manda messaggi a tutte?”. “Lo so, sì, l’ho sempre saputo. È vero”, la conferma di Antonella.

I due comici hanno anche voluto sapere qualcosa dei rapporti odierni tra la presentatrice e il suo ex compagno Eddy Martens. I due hanno avuto una figlia e oggi, nonostante la fine del legame sentimentale, vanno d’accordo e remano nella stessa direzione per il bene del loro frutto d’amore. “È il papà della mia bambina. Certo che lo sento ancora, per la mia bambina certo che lo sento”, ha sottolineato la Clerici.

Pio e Amdeo: “Antonella Clerici, quanto spendi di benzina?”

Dopo la fine della love story con Martens, Antonellina si è legata a Vittorio Garrone, avviando una convivenza con l’imprenditore. La coppia abita ad Arquata Scrivia, lontana parecchi chilometri dagli studi televisivi. Una scelta dettata dal bisogno di staccare finiti gli impegni professionali.

Pio e Amedeo, amanti delle punzecchiature, l’hanno pungolata sulla questione benzina, chiedendole in modo ironico e con una punta di sarcasmo quanto spende in carburante alla settimana e chi provvede a rifornire l’auto: “Che ci faccio là? C’è un bosco bellissimo, ti rilassi, la mattina ti alzi, ti rigeneri. Il mio fidanzato viveva lì e io sono andata a vivere con lui. Poi, ci sono i cani, i cavalli. Quanto spendo di benzina per andare a lavorare? Non ho mai fatto il conto. Non la faccio io benzina. Le vere donne non fanno mai benzina da sole, non è chic”.

La Clerici ha inoltre aggiunto che non è lei a guidare durante gli spostamenti dal sue buen retiro di Arquata Scrivia agli studi televisivi. Chi la accompagna? Al volante c’è un’altra donna, di fatto la sua autista. “Ma se le donne non fanno benzina?”, l’ha incalzata Amedeo Grieco, ricordandosi della risposta “chic” data dall’ospite poco prima. “Lei fa fare benzina a qualcun altro”, la replica di Antonellina che si è salvata in corner.