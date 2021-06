Antonella Clerici si è raccontata sulle pagine del settimanale Oggi, nel nuovo numero in edicola. Non ha parlato solo della possibilità di sposare il suo compagno Vittorio Garrone, ma anche del rapporto oggi con l’ex Eddy Martens. Lui è il padre della figlia Maelle, tra loro è finita nel 2016 dopo dieci anni d’amore e negli ultimi tempi sono riusciti a ritrovare un rapporto sereno. Maelle oggi ha 12 anni ed è una ragazzina serena, specialmente da quando vive con la mamma e Garrone in una casa nel bosco, ad Arquata Scrivia. La conduttrice ha spiegato che sua figlia si trova talmente bene in quel posto che sembra ci sia nata.

A proposito del rapporto tra Maelle e il padre Eddy, la Clerici ha spiegato che negli ultimi tempi i due si sono ritrovati, per fortuna. Pare che fino a qualche anno fa non avessero un bellissimo rapporto padre e figlia, di quelli che si è soliti vedere insomma. Invece il tempo li ha aiutati, ma è anche merito dei passi avanti fatti proprio dall’uomo, come ha spiegato Antonella:

“Maelle si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre”

Fino a un po’ di tempo fa pare che la figlia di Antonella Clerici vivesse con un po’ di timore reverenziale il rapporto col padre. Inoltre Eddy vive all’estero e anche questa distanza non li ha aiutati. Adesso Maelle è cresciuta e sono riusciti a costruire un rapporto padre e figlia, sebbene a distanza. La conduttrice ha spiegato che sente spesso la figlia chiacchierare e ridere al telefono col padre, Maelle è più spontanea e libera nel rapporto. Naturalmente questi passi avanti per lei sono stati un sollievo: questo ha ammesso nel corso dell’intervista.

Tuttavia Maelle è molto legata anche a Garrone, il probabile futuro marito della mamma. Non è mai stata gelosa di loro, anche perché, come ha spiegato la conduttrice, vede sua mamma felice e questo è ciò che conta. Cosa dire invece del rapporto tra Antonella Clerici e l’ex Eddy Martens? A tal proposito, il volto del mezzogiorno di Rai Uno ha raccontato che con il tempo sono riusciti a costruire un nuovo equilibrio. Oggi sono in buoni rapporti, insomma: “Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.