Questa sera 2 aprile è andata in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa” su Rai 3. Tra gli ospiti di Fabio Fazio, Gabriele Salvatores, Enrico Brignano, Francesco Gabbani, Roberto Burioni e Antonella Clerici. La conduttrice si è seduta sulla poltrona del talk show per rispondere alle domande del conduttore sulla sua trentennale carriera, sugli ultimi successi ottenuti con “The Voice Senior” e “The Voice Kids” e sulle possibile nozze con il compagno Vittorio Garrone. Oltre all’impegno con il talent, la Clerici entra nelle case degli italiani ogni giorno prima di pranzo con il suo programma “È sempre mezzogiorno“. Un appuntamento ormai imperdibile per il pubblico, che sin dai tempi de “La prova del cuoco”, è riuscito ad instaurare una relazione quasi familiare con Antonella.

Qual è il segreto di questa forte connessione? La presentatrice ha rivelato di essere sempre stata un libro aperto per i suoi seguitori, raccontando loro sia i momenti felici che i meno felici della sua vita, così come anche quelli più ‘casalinghi‘. La Clerici ha fatto riferimento al tradimento subito dall’ex compagno, nonché padre di sua figlia, Eddy Martens, di cui ha sempre parlato pubblicamente. Ma il suo discorso verteva anche su problemi più quotidiani, come può essere la menopausa per le donne più mature:

Io al pubblico racconto tutto. Tutta la mia vita. Perché tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo nascondendo il resto. Quindi quando ho avuto le corna, la menopausa… è una cosa di cui le donne non parlano mai. E invece è giusto parlarne, condividi con le signore a casa ‘anche io, come voi, ho la menopausa’. Perché no? È una cosa naturale.

Antonella Clerici e le nozze con Vittorio Garrone

Sempre rimanendo in tema di “È sempre mezzogiorno“, Fabio Fazio poi ha voluto fare uno dei giochi presenti nel programma coinvolgendo tre protagonisti del tavolo di “Che Tempo che fa”: Francesco Paolantoni, Nino Frassica e la signora Coriandoli, personaggio interpretato dall’attore comico Maurizio Ferrini. Dopo il divertente sketch, il conduttore si è poi addentrato nella vita privata di Antonella. “Ma ho letto che ti sposi, è vero?“, ha chiesto Fazio. Al che, la Clerici ha confessato di non voler salire nuovamente sull’altare, poiché ha paura che porti sfortuna e possa rovinare il rapporto. Impegnata con Vittorio Garrone dal 2016, il volto di Rai 1 preferisce continuare a mantenere il gioco e la tensione da ‘fidanzatini’. “Io mi sono già sposata due volte ed è andata male, direi basta. Non voglio diventare come Liz Taylor“, ha aggiunto.