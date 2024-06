Antonella Cleri, grave lutto dopo l’operazione: morto parente stretto

Periodo non semplice per Antonella Clerici. In ventiquattro ore si è ritrovata a comunicare due fatti personali gravi: prima ha reso noto di essere stata operata d’urgenza a Roma, poi che è morto il suo amato cugino Roberto, per tutti “Chicco“. Un grave lutto per la conduttrice che ha comunicato in prima persona la notizia, tramite i suoi profili social e direttamente dall’Istituto Regina Elena, ossia l’ospedale in cui si trova ricoverata dopo che le sono state rimosse le ovaie.

“Non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino”. Così ‘Antonellina’ sul suo account Instagram lungo il pomeriggio di venerdì 14 giugno. Parole che sono state poste a corredo di una fotografia del parente appena scomparso.

Il decesso di “Chicco” Clerici si è verificato all’improvviso. L’uomo se ne è andato all’età di 78 anni. In passato è stato Capitano e Gran Priore della Contrada San Magno a Legnano, da tempo un caposaldo per quel che concerne la sfilata storica e la Commissione Permanente Costumi del comune milanese. Roberto ha inoltre lavorato per diversi anni nel ruolo di assistente alla regia per i grandi eventi di moda. Nel suo curriculum ci sono ben diciotto stagioni di Miss Italia.

Anche in questo caso, così come avvenuto per il precedente messaggio (quello relativo all’intervento chirurgico a cui è stata costretta a sottoporsi), la conduttrice in forza alla Rai è stata subito inondata via social da tantissimi messaggi di vicinanza e sostegno da parte di fan e colleghi.

Come sta Antonella Clerici dopo l’operazione alle ovaie

Per quel che riguarda il suo stato di salute, a parte lo spavento iniziale, tutto sta filando liscio. A spiegarlo è stata la stessa Clerici che in questo momento può contare sul supporto del suo compagno Vittorio Garrone. La conduttrice si dovrebbe riprendere piuttosto rapidamente dall’intervento chirurgico. Nella prossima stagione televisiva sarà di nuovo protagonista sulla rete ammiraglia della Rai, essendo stata confermata alla guida di È sempre mezzogiorno, di The Voice e degli spin off del popolare format musicale. D’altra parte i numeri sono dalla sua parte, una fetta corposa del pubblico del Bel Paese continua a seguirla.