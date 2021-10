Antinolfi: “Mia ex incinta di me”. Selassié: “Se viene qui Belen gli fa il c..o”

“Se viene qua Belen gli fa un bucio di c..lo tanto”. Così è sbottata Jessica Selassié dopo aver udito delle confessioni ‘rumorosissime’ fatte da Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip. Ma si proceda con ordine per capire perché la showgirl argentina ha fatto capolino nelle conversazioni della Casa più spiata d’Italia. L’imprenditore campano, nelle scorse ore, si è appartato con Manila Nazzaro, Aldo Montano e Jessica Selassié. Quindi ha narrato che una sua ex fidanzata argentina gli disse che all’epoca dei fatti narrato era rimasta incinta. Non solo: tale persona, dopo aver saputo della gravidanza, sarebbe tornata in Sudamerica per un certo periodo.

Queste le parole pronunciate da Antinolfi:

“Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era rimasta prima di partire per l’Argentina. Non era avanti, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’altra persona passi male, quindi scegli tu’. Questo le ho detto”.

A chi si è riferito Gianmaria? La regia del GF Vip, captando la conversazione, si è premurata di staccare le riprese, preferendo mostrare altri inquilini e facendo calare il sipario su Antinolfi. Della questione se ne è accorta pure Jessica Selassié, che ha notato che la lucina delle telecamere ad un certo punto si è spenta. La giovane, rivolgendosi a Soleil dopo aver sentito le confidenze di Antinolfi, ha ruggito: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c…o così grande”.

Opportuno rimarcare che Gianmaria non ha mai fatto il nome di Belen Rodirguez, con la quale ha avuto un flirt conclamato. I due si sono frequentati subito dopo che la showgirl argentina si lasciò con Stefano De Martino, nell’estate del 2020. Resta da capire se Antinolfi, parlando della suddetta gravidanza, si sia riferito proprio alla conduttrice sudamericana oppure se stesse parlando di qualche altra donna argentina da lui conosciuta. E soprattutto resta da comprendere se le sue rivelazioni sono attendibili o meno perché da quando è entrato nella Casa più spiata d’Italia, su determinate questioni, ha detto tutto il contrario di tutto.

Belen, con Antonino Spinalbese è tornato il sereno

Belen di recente è finita nuovamente al centro del gossip del Bel Paese. La modella pare che abbia attraversato un periodo di crisi profonda con Antonino Spinalbese. Ad un certo punto si è anche mormorato che si fosse consumata una definitiva rottura sentimentale. Dopo giorni di assordante silenzio, la showgirl e l’hair stylist sono tornati a mostrarsi assieme. Per ora la love story prosegue.