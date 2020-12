Anticipazioni Una Vita Spagna, addio Pasamar: chi acquista il ristorante

Le puntate di Una Vita in Spagna sono molto più avanti rispetto a quelle che stanno andando in onda in Italia. La situazione ad Acacias è completamente diversa e alcuni protagonisti non fanno più parte della trama. Tra le uscite di scena è possibile notare quelle dei componenti della famiglia Pasamar. In modi e in tempi diversi tutti e tre si ritrovano a non essere più al centro della trama che riguarda il ricco quartiere spagnolo. Scendendo nel dettaglio, in ordine accade: Emilio sposa Cinta e lascia Acacias; Camino va via insieme a Maite; Felicia viene uccisa. Chi gestisce ora il ristorante Nuovo Secolo XX dei Pasamar? Prima della sua morte, la ristoratrice vende il locale alla famiglia Olmedo. Ad Acacias arrivano Don Roberto, Sabina e Miguel. Il primo diventa uno dei signori del quartiere e proprietario del ristorante insieme alla moglie Sabina. Ad acquistare il locale è Miguel, suo nipote. Ma ecco che anche questa famiglia ha già lasciato Acacias nel corso delle puntate che sono andate in onda in Spagna.

Pertanto, il ristorante Nuovo Secolo XX resta senza proprietari. A puntare gli occhi sul locale, che un tempo era il bar di Victor e di sua madre Donna Juliana, sono due donne: Carmen e Rosina. La prima chiede a Ramon di acquistare il ristorante dopo la partenza degli Olmedo, ma non sa che proprio in quel momento anche Liberto sta proponendo la stessa cosa a sua moglie. A questo punto, il Seler fa un’offerta formale per il ristorante, mentre Carmen chiede a Ramon di concludere l’acquisto prima che sia troppo tardi. Il locale, messo in vendita dagli Olmedo, viene intanto gestito da Felipe.

A detta di Carmen acquistare il ristorante potrebbe essere un buon investimento per la famiglia Palacios, tanto che lo spinge a formalizzare al più presto le procedure. Ed ecco che inizia una ‘guerra’ tra Carmen e Rosina per l’acquisto nel Nuovo Secolo XX. Le anticipazioni spagnole annunciano che diventano tutti soci: Liberto, Ramon e Felipe. Pertanto, il primo propone ai due amici un sistema organizzativo. Questo non basta, perché Carmen e Rosina iniziano a essere in disaccordo su tutto per quanto riguarda la gestione del locale.

In particolare, la Rubio vorrebbe organizzare degli incontri politici con la partecipazione di tutti i massimi esponenti dell’Ateneo e dei deputati del Parlamento. Carmen, però, non è convinta che questa sia una buona idea. Dunque, non mancano momenti di tensione tra i nuovi proprietari del ristorante dei Pasamar. Intanto, ad Acacias arriva una lieta notizia: Fabiana e Servante si sposano! Ebbene sì, l’ex portinaio chiede alla sua socia di diventare sua moglie. Quest’ultima accetta felice la proposta di matrimonio.