Anticipazioni Una Vita: Raul resta ad Acacias? La promessa a Carmen

Una Vita anticipazioni, Raul lascia Acacias? Il figlio di Carmen fa una scelta dopo la morte del padre

Nelle prossime puntate di Una Vita il figlio di Carmen prende una scelta sul sui futuro. Raul resta ad Acacias? Il ragazzo prende la sua decisione dopo quanto accade al padre. Scendendo nel dettaglio, come vi abbiamo già anticipato, Javier riesce ad avere di prigione. Ma il pubblico non deve temere per Carmen, in quanto l’uomo viene prontamente fermato. Durante uno scontro con le forze dell’ordine Javier viene ucciso. Dunque, diremo addio al marito della domestica, la quale intanto resta vedova. Dall’altra parte Raul non riesce a trattenere le lacrime quando viene a conoscenza della notizia. Nonostante il ragazzo sappia ormai quali fossero le reali intenzioni del padre, non può non dimostrare tutta la sua tristezza. Ed è proprio dopo ciò che il giovane arriva a prendere la sua decisione sul futuro. Carmen nota un atteggiamento strano del figlio e non ne comprende il motivo. In questa settimana, scopriremo che Raul si è recato in realtà da un usuraio alla ricerca di denaro.

Anticipazioni Una Vita: Raul trova un’importante lavoro in Francia

A scoprire che Raul ha più volte incontrato un usuraio è Cesareo, incaricato da Carmen a seguire il ragazzo. Il vigilante di Acacias 38 scopre quanto sta facendo il giovane e ne parla con la domestica. Dopo qualche giorno finalmente verremo a conoscenza della verità. Raul ha trovato un importante lavoro in Francia. Ed è questo il motivo per cui si è recato da un usuraio, ovvero per trovare il denaro necessario a pagare un biglietto per partire. A questo punto, Carmen è costretta ad accettare la decisione presa dal figlio, con cui deve nuovamente salutarsi. Ma questo, per Raul, non è affatto un addio.

Anticipazione Una Vita: Raul lascia Acacias, ma prima fa una promessa a sua madre Carmen

Raul sceglie di lasciare Acacias e recarsi in Francia per un importante lavoro. Il ragazzo saluta con affetto tutte le persone che ha conosciuto nel quartiere, in particolar modo i domestici in soffitta. Dopo di che, fa un’importante promessa a Carmen: farà in modo che le loro strade si incrocino di nuovo in futuro.