Anticipazioni Una Vita: Ramon scopre Antonito con Lolita, la reazione

Anticipazione Una Vita: Ramon scopre la relazione tra Antonito e Lolita

Nelle prossime puntate di Una Vita, la relazione di Antonito e Lolita esce allo scoperto. In particolare, la prima a scoprire quanto sta accadendo tra i due è stata Trini. In seguito, anche Maria Luisa becca il fratello scambiarsi un bacio con la domestica. Ed ecco che anche Ramon si ritrova di fronte alla realtà. Il Palacios non si è mai reso conto di questa storia d’amore, nata proprio tra le quattro mura di casa sua. Il marito di Trini becca il figlio mentre si scambia delle tenerezze con la domestica. I due si trovano in cucina e proprio mentre si stanno scambiando un bacio entra Ramon. La coppia riesce, però, a cavarsela. Nonostante ciò, il Palacios in seguito chiede spiegazioni ad Antonito. Ed è proprio in questa circostanza che il giovane decide di non tenere più nascosto l’amore che prova nei confronti di Lolita. Più volte rivela alla domestica di essere pronto a ufficializzare la loro relazione, ma ora sembra proprio che Antonito faccia sul serio.

Una Vita anticipazioni: Antonito confessa a Ramon di amare profondamente la domestica

Antonito confessa a Ramon di essere profondamente innamorato di Lolita. Ma come reagisce il Palacios di fronte a questa inaspettata dichiarazione del figlio? Qualche puntata fa, abbiamo visto il marito di Trini sottolineare come sia importante per Antonito trovare una donna della sua stessa classe sociale. Queste parole hanno gettato nello sconforto Lolita. Ma ora Ramon analizza per bene le parole del figlio e decide di sostenerlo. Infatti, il discorso fatto dal ragazzo lo porta indietro nel tempo, quando lui stesso si innamorò di una donna che non faceva parte della sua stessa classe sociale, Trini. Nonostante appartenessero a mondi diversi, Ramon decise di sposarla.

Anticipazioni Una Vita: Antonito e Lolita ufficializzano la loro relazione ad Acacias 38

Ora Antonito vive la stessa situazione che Ramon ha vissuto in passato. Pertanto, il Palacios approva la relazione del figlio con Lolita. Maria Luisa non reagisce come il padre, ma decide comunque di non ostacolare questo amore. In seguito, vedremo finalmente Antonito e Lolita rendere pubblica la loro storia di fronte a tutti i cittadini di Acacias 38.