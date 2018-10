Una Vita anticipazioni: Maria Luisa scopre Antonito e Lolita insieme

Anticipazione Una Vita, Antonito e Lolita insieme: Maria Luisa li scopre

Le anticipazioni di Una Vita annunciano una svolta nella storia che sta per nascere tra Antonito e Lolita. Sin da subito tra la domestica e il figlio di Ramon è nata una grande attrazione. La prima ad accorgersi della loro vicinanza è Trini. La Palacios chiede subito a Lolita cosa sta accadendo tra lei e Antonito. La giovane domestica, però, preferisce non rivelare nulla alla signora. Nel frattempo, i due innamorati si avvicinano sempre di più. E mentre all’inizio, Lolita appariva distante e fredda nei confronti del figlio di Ramon, ecco che piano piano sembra volersi lasciare andare. Infatti, la domestica non riesce più a nascondere i forti sentimenti che prova nei confronti di Antonito. La differenze sociali si notano tra loro e questo complica sempre di più la situazione. Il giovane Palacios sembra non preoccuparsi più di tanto di questo importante dettaglio, tanto che appare molto sicuro nel corteggiamenti verso Lolita. Quest’ultima, invece, inizia a temere il peggio. Ed ecco che a scoprirli in flagrante tocca proprio a Maria Luisa.

Una Vita anticipazioni: Maria Luisa assiste a un bacio tra Antonito e Lolita

Lolita teme che la vicinanza con Antonito possa solo complicare la sua vita. Il giovane Palacios non intende fare a meno della domestica a causa delle differenze sociali. Tra continui tira e molla, finalmente avviene un vero e proprio avvicinamento tra i due innamorati di Acacias 38. Durante una loro dichiarazione d’amore reciproca, ecco che scatta finalmente un bel bacio. Il tutto avviene tra le vie del piccolo quartiere spagnolo, per le quali sta passando proprio Maria Luisa. La figlia di Ramon assiste all’incontro dei due e inaspettatamente vede scattare un bacio. Ovviamente la giovane Palacios non si fa da parte e decide di affrontare il fratello.

Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa disprezza Lolita

Maria Luisa affronta Antonito, a cui chiede spiegazioni su quanto ha visto. La figlia di Ramon non sembra voler appoggiare questa relazione. Il giovane Palacios cerca un favore alla sorella: non rivelare a nessuno la verità. La fidanzata di Victor accetta, ma non riesce comunque ad apprezzare Lolita.