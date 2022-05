Anticipazioni Una Vita, Marcos uccide Soledad? Ecco la svolta

La domestica non può far altro che confessare di aver ucciso Felicia e il Bacigalupe scatena la sua furia contro di lei

Finalmente nelle prossime puntate italiane di Una Vita esce fuori la verità sulla morte di Felicia. Soledad l’ha uccisa e ora deve confessare tutto di fronte a Marcos, che diventa violento. Andando per ordine, Mendez si trova attualmente in ospedale in gravi condizioni. Felipe scopre che, prima di essere aggredito, il suo amico aveva scritto il nome di Soledad. Ma l’Alvarez Hermoso è troppo impegnato a trovare la via di salvezza per Natalia. E dunque è lo stesso Marcos a conoscere la verità su quanto accaduto a sua moglie.

Soledad scopre che il Bacigalupe ha intenzione di recarsi in ospedale per parlare con Mendez e decide di mettere in atto un piano. Chiede a Fausto di uccidere l’ex ispettore di Acacias, così che la verità non possa mai uscire fuori. Ma l’infermiera che dovrebbe causare la morte dell’investigatore viene fermata. A questo punto, Marcos riesce ad avere un incontro con Mendez, a cui chiede di rivelargli cosa ha scoperto prima dell’aggressione. Ebbene, l’investigatore rivela finalmente al Bacigalupe che Soledad ha ucciso Felicia!

Una terribile scoperta, che lascia Marcos abbastanza scosso nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che il Bacigalupe non riesce a credere alle informazioni che Mendez gli ha appena svelato in ospedale. Torna a casa e diventa una furia con la domestica, che nel frattempo (va ricordato) è diventata la sua amante. Ebbene, Soledad confessa di aver ucciso Felicia.

La furia di Marcos si scatena e viene fermata in tempo da Anabel. Il Bacigalupe sta per uccidere Soledad! Vuole a tutti i costi vendicare la morte di sua moglie. Non solo, si sente preso in giro, visto che finora la domestica è rimasta al suo fianco nascondendo questo terribile segreto. Ma perché Soledad ha ucciso Felicia? Il suo scopo era proprio quello di conquistare Marcos.

Era gelosa del grande amore che lo univa alla ristoratrice. E, in effetti, con la morte di Felicia è riuscita ad avvicinarsi parecchio al Bacigalupe. Ora a salvarla dalla morte certa ci pensa Anabel, che torna a casa proprio nel momento in cui suo padre sta per ucciderla. La domestica riesce così a fuggire e trova l’aiuto di Aurelio, che le permette di nascondersi in cambio di un favore.

Intanto, Marcos torna in ospedale a porgere le sue scuse a Mendez, confessandogli che Soledad ha ammesso di essere la colpevole della morte di Felicia. Bisognerà fare attenzione a ciò che accade nelle prossime puntate italiane, in quanto ad Acacias avviene un altro omicidio!