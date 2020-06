Anticipazioni Una Vita, Lucia muore: che fine fanno Telmo e Mateo

Una Vita anticipazioni, Lucia muore: qual è il futuro di Telmo e Mateo? Padre e figlio devono ricominciare da capo

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita assisteremo alla morte di Lucia. Abbiamo visto, in questi giorni, la Alvarado trovarsi di fronte a un’agghiacciante verità. Scendendo nel dettaglio, Lucia ha scoperto di avere pochi giorni di vita a causa di un tumore ai polmoni. Un duro momento per la Alvarado, che proprio ora aveva deciso di trovare uno stratagemma per fuggire da Acacias insieme a Telmo e Mateo. Ora i suoi piani cambiano e come scopo ha solo quello di mettere in salvo l’ex sacerdote e il piccolo. Lei, purtroppo, è costretta ad attendere il momento in cui esalerà l’ultimo respiro. Nel frattempo, però, Eduardo prende una drastica decisione: rinchiude Lucia in casa. Dopo aver scoperto la moglie in compagnia di Telmo, per le vie di Acacias, l’uomo non vede altra soluzione che togliere ogni possibilità ai due innamorati di incontrarsi. Vi anticipiamo che il Martinez non accetta la decisione presa da Eduardo, tanto che decide di affrontarlo! Fortunatamente Ursula riesce a intervenire in tempo, evitando così la tragedia.

Anticipazioni Una Vita: Ursula uccide Eduardo, Lucia ha pochi giorni di vita

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la morte di Lucia. Una notizia davvero sconvolgente per i telespettatori, che speravano in un lieto fine per la Alvarado e Telmo. Purtroppo, vi anticipiamo che questo non avverrà mai! Infatti, non c’è alcuna soluzione e, come ha dichiarato anche il medico in ospedale, Lucia ha davvero pochi giorni di vita. In questo breve periodo che le resta, la cugina di Celia cerca di trovare un modo per permettere a Telmo e Mateo di fuggire insieme da Acacias. Non appena, però, scopre che la Alvarado non partirà con lei, il Martinez decide di tornare indietro. Intanto, Ursula dimostra di essere completamente fuori di testa quando avvelena Eduardo, uccidendolo!

Anticipazione Una Vita: Lucia rivela a Mateo la verità su Telmo e poi muore

Ed è proprio durante il funerale di Eduardo che Telmo scopre che Lucia sta morendo. Nei suoi ultimi giorni di vita in ospedale, la Alvarado confessa finalmente a Mateo chi è davvero suo padre. Qualche ora dopo, il Martinez si ritrova costretto a dover salutare per sempre la sua amata, rinunciando così al loro lieto fine. Lucia muore, ma che fine fanno Telmo e Mateo? Dalle anticipazioni sappiamo che padre e figlio lasciano Acacias per ricominciare da capo una nuova vita. Mentre Ursula decide di restare nel ricco quartiere spagnolo, tornando a essere una grande protagonista della trama della soap!