Anticipazioni Una Vita, Genoveva di nuovo contro Felipe medita vendetta

La Salmeron finisce in prigione e qui inizia a elaborare il suo piano per vendicarsi dell’Alvarez Hermoso

Genoveva finisce in prigione nelle prossime puntate di Una Vita. La dark lady di Acacias cade in una trappola e si ritrova costretta a confessare di aver ucciso Marcia. Ma come si arriva a questo? Le anticipazioni rivelano che la Salmeron continua ad approfittare dell’amnesia di Felipe per ricostruire il loro rapporto. Con l’aiuto di Laura, mette anche fuori gioco Javier Velasco. E mentre Liberto è sempre più furioso per come si sta evolvendo questa situazione, lei non sa che ad Acacias è appena tornato Santiago/Israel.

Quest’ultimo non vuole farla passare liscia a Genoveva, tanto che è pronto a vendicare la morte di Marcia. Ignara di ciò che sta accadendo davvero alle sue spalle, sebbene sia preoccupata perché avverte che qualcuno la sta spiando, decide di fare una seconda luna di miele con Felipe. Rispetto alla prima, cambia qualcosa in modo che l’avvocato non possa ricordare nulla. Ed ecco che i due partono felici e spensierati. Durante il loro viaggio, vengono rapiti e trasportati in una misteriosa tana.

Qui il rapitore principale svela immediatamente la sua identità: è appunto Santiago. Si dice disposto a tutto pur di far confessare a entrambi com’è avvenuta la morte di Marcia. Ed ecco che trascina Felipe e inizia a torturarlo. Genoveva non può fare altro che ascoltare con orrore le urla di suo marito mentre subisce le torture di Santiago.

Non riuscendo più a sopportare il dolore fisico dell’Alvarez Hermoso, finalmente arriva la confessione. Ebbene, Genoveva confessa di essere stata lei a uccidere Marcia. Santiago inizia a ridere di fronte alle sue parole, mentre gli altri rapitori palesano la loro identità. Il Becerra ha fatto alleanza con il commissario Mendez e Laura!

Ora Genoveva è in trappola, la sua confessione la porta direttamente dietro le sbarre. Tenta in tutti i modi di giustificarsi con Felipe, il quale va via senza neanche ascoltarla. Ed ecco che Genoveva finisce in prigione. Secondo le anticipazioni di Una Vita, c’è un piccolo salto temporale ad Acacias.

Passa qualche tempo dall’arresto della Salmeron, che in carcere non trova pace. La dark lady è pronta a tutto pur di uscire dalla prigione, da dove ora medita vendetta! Cosa fa Genoveva? Riesce a tornare in libertà?

Come sempre, dimostra di avere un asso nella manica e con la sua astuzia presto torna a vagare per le vie del quartiere, pronta a vendicarsi di Felipe! Infatti, l’Alvarez Hermoso finisce nuovamente nel suo mirino! Pertanto, tra loro ha inizio una nuova guerra.