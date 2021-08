Anticipazioni Una Vita: Felipe in coma, questa volta non c’entra Genoveva

Duro colpo per l’avvocato, che viene avvelenato: ma dietro quanto gli accade non c’è lo zampino di sua moglie

Felipe finisce in coma nelle prossime puntate di Una Vita. La sua lotta con Genoveva si rivela più complicata del previsto. La Salmeron ha appena giurato vendetta contro il marito, dopo aver scoperto che ha perso suo figlio. Lo ritiene l’unico responsabile della disgrazia e non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia. Ed ecco che mette in atto vari piani, con la complicità di Javier Velasco, che la portano a risultare innocente in tribunale. Felipe cade nella disperazione quando scopre la decisione del giudice e fa una scelta.

Ciò accade a causa di Laura, che cambia la sua dichiarazione durante il processo. Finita ormai sotto il ricatto di Genoveva e Velasco, la domestica non può fare altro che andare contro Felipe in tribunale. Ed è proprio dopo la sua confessione che l’Alvarez Hermoso perde completamente la pazienza, distruggendo la sua reputazione di fronte alla stampa.

Questo è un momento difficile per l’avvocato di Acacias 38, che si reca sulla tomba di Marcia, a cui promette giustizia. Intanto, Mendez gli fa sapere di aver capito il motivo per cui Laura ha cambiato idea all’ultimo minuto: Genoveva e Velasco conoscono i suoi segreti. A questo punto, il commissario tenta di portare la domestica dalla loro parte, offrendole protezione.

Inizialmente, la cameriera rifiuta l’aiuto delle forze dell’ordine, facendo presente di non essere stata messa sotto pressione da nessuno. Con il trascorrere del tempo, decide di accettare il patto di Mendez e di cambiare così la sua dichiarazione in tribunale. Nel frattempo, Felipe sceglie di lasciare Acacias e di recarsi a Cuba, per avere un confronto con Santiago/Israel.

Genoveva supplica il marito di non partire e Velasco decide di agire da solo per raggiungere i suoi scopi. L’obbiettivo di Javier è quello di eliminare definitivamente l’Alvarez Hermoso e così cerca ancora aiuto a Laura, in modo abbastanza violento. Questa volta, Velasco chiede alla domestica di uccidere Felipe! La ragazza non ha alcuna intenzione di fare del male all’avvocato, ma è costretta a seguire gli ordini di Javier.

Quest’ultimo sta agendo alle spalle di Genoveva, la quale non sa quello che sta per accadere. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Laura avvelena Felipe, il quale cade a terra sbattendo con la testa. A questo punto, la domestica cerca aiuto e l’avvocato finisce in ospedale.

Velasco, intanto, intrattiene la Salmeron affinché non fermi Laura. La dark lady è convinta che suo marito sia già in viaggio per Cuba. Invece, l’Alvarez Hermoso è in coma, ricoverato in ospedale!