Anticipazioni Una Vita: due matrimoni, poi la tragedia ad Acacias

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, prima dell’evento che distrugge le vite dei vicini di Acacias, due coppie annunciano il loro matrimonio. I primi tra tutti Servante e Fabiana! Ebbene sì, i due proprietari della pensione Midnight decidono di diventare marito e moglie. Il tutto accade quando Casilda e Jacinto mettono in moto il loro piano, che però sembra non funzionare. I due sono convinti che Servante e Fabiana provino dei sentimenti l’uno nei confronti dell’altra e così cercano di trovare un modo per dare loro il lieto fine.

Ma ecco che continuano a litigare, tanto che dopo una discussione neanche si rivolgono più la parola. Addirittura, si unisce al piano di Casilda e Jacinto anche Lolita. Tutti e tre pensano a cosa fare per far sì che i due si parlino di nuovo. Ferito dagli ultimi eventi, Servante annuncia che venderà la sua parte della pensione. Non appena viene a conoscenza di questa sua intenzione, Fabiana resta amareggiata ma cerca di nascondere il suo malessere. L’ex portinaio riesce anche a trovare un acquirente.

A questo punto, Casilda e Lolita cercano di convincere Fabiana a fare marcia indietro, ma non riescono nell’intento. Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci fanno sapere che finalmente Servante chiede a Fabiana di diventare sua moglie! Ebbene sì, contentissima la donna accetta. I due proprietari della pensione Midnight non tardano a condividere la notizia con tutti i residenti di Acacias.

Carmen, Lolita e le cameriere fanno poi una graditissima sorpresa a Fabiana per il suo matrimonio con Servante: le comprano un abito da sposa! Ed ecco che l’ex domestica e l’ex portinaio di Acacias 38 si sposano. La cerimonia e il ricevimento sono un vero evento nel quartiere, che sta per essere colpito da una vera e propria tragedia che cambia completamente le dinamiche.

Una Vita, Alodia e Ignacio si sposano: la proposta prima della bomba

Nel frattempo, anche altri due personaggi si preparano a condividere il resto delle loro vite insieme. Stiamo parlando di Alodia e Ignacio, che prima però devono affrontare non pochi turbamenti. Come già anticipato, la domestica vede le pillole rilassanti di Bellita e decide di prenderne in grossa quantità. Fortunatamente, proprio in quel momento Ignacio fa ritorno a casa e la trova priva di sensi.

Il nipote di Bellita riesce a salvare la vita di Alodia in estremis. La cantante è preoccupata per quanto accaduto, tanto che decide di affrontare una volta per tutte ignacio: deve essere un uomo e risolvere la situazione. Inoltre, Bellita riceve anche una piacevolissima sorpresa: Cinta ed Emilio arrivano ad Acacias per sostenerla nella presentazione del suo album e del suo libro biografico.

Con l’aiuto della giovane coppia, la Del Campo fa pressione su Ignacio, affinché faccia qualcosa con Alodia. Ma il ragazzo scompare di nuovo, allarmando tutti. I Dominguez e la domestica credono che abbia di nuovo abbandonato il quartiere. Ma ecco che finalmente Ignacio fa la sua proposta di matrimonio ad Alodia, facendo felici tutti.