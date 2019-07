Anticipazioni Una Vita: Diego scopre che Jaime è morto, Samuel arrestato

Una Vita puntate italiane: Diego trova il corpo senza vita di suo padre Jaime

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Italia, Diego si ritrova di fronte a una scena agghiacciante. Il tutto accade quando l’Alday scopre che Blanca ha sempre avuto ragione su Moises. Attraverso Carmen, il figlio di Jaime viene a sapere che il bambino è vivo e si trova in un luogo segreto. A questo punto, Diego si mette subito alla ricerca del neonato. Sfortunatamente le indagini si rivelano subito abbastanza complicate, tanto che l’Alday chiede aiuto a Reira. Proprio il detective comunica al ragazzo che Moises potrebbe non essere poi così lontano da Acacias. Per raggiungere il posto dove potrebbe trovarsi il bambino, Diego non prende parte a una festa organizzare da Ursula. Ed ecco che il giovane Alday raggiunge l’abitazione indicata da Reira e qui inizia ad avvertire un odore decisamente sgradevole. Entrando all’interno della casa, purtroppo, il povero Diego scopre che suo padre è morto e, dunque, non è mai partito per la Svizzera.

Una Vita anticipazioni: Diego scopre che Jaime è morto, Samuel finisce in carcere

Una scoperta agghiacciante quella che fa Diego, dopo aver ricevuto alcune informazioni da Carmen e Reira. Dopo aver scoperto che il figlio suo e di Blanca potrebbe essere vivo, si ritrova di fronte al corpo senza vita di Jaime. Il giovane Alday non riesce a trattenere il forte dispiacere nel vedere suo padre morto, tanto che cade inevitabilmente nella disperazione. Infatti, ricordiamo che Diego era sicuro che Jaime si trovasse all’interno di una clinica in Svizzera. In realtà, è stato ucciso da Samuel, aiutato poi da Ursula a sbarazzarsi del corpo. Diego si ritrova ad avere subito dei sospetti nei confronti del fratello, quando trova un fermacarte ancora sporco di sangue con le sue iniziali. A questo punto, Samuel finisce dietro le sbarre dopo che l’ispettore Martinez si irrompe alla festa in casa di Ursula.

Anticipazione Una Vita: Samuel accusato dell’omicidio di suo padre, Blanca crede al marito

Felipe prende subito le difese di Samuel, accompagnandolo personalmente in commissariato. Qui, l’Alvarez Hermoso si rende conto, però, che la situazione è più complicata del previsto, in quanto tutti gli indizi sembrano provare la colpevolezza dell’Alday. Nel frattempo, mentre Diego accusa Ursula di aver messo in mezzo suo fratello, Blanca non può credere che il marito abbia compiuto l’omicidio. Ma nella stanza di Samuel, la giovane Dicenta trova un dettaglio che va a confermare il tutto. Ovviamente il ragazzo dichiara di non essere stato lui a uccidere il padre.