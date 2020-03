Anticipazioni Una Vita dall’8 al 13 marzo: Ramon vuole togliersi la vita

Una Vita anticipazioni italiane dall’8 al 13 marzo 2020: Ursula scagionata, Filo evade del carcere con l’aiuto di Samuel

Le anticipazioni italiane di Una Vita annunciano che Telmo e Lucia riescono a far sì che Agustina possa dare tutte le informazioni necessarie per scagionare Ursula, con l’appoggio di Mendez. I due innamorati, poi, confessano a Felipe di essere una coppia. Intanto, la domestica indica Filo, scagnozzo di Jimeno, come il colpevole dell’omicidio di Guillermo. Telmo intende aiutare Mendez nelle indagini, per scoprire finalmente chi c’è dietro l’uccisione del suo mentore e si reca così in una locanda malfamata per trovare Filo. L’ex prete non sa, però, che Lucia lo sta seguendo. Dopo momenti di grande tensione, la coppia riesce a far finire dietro le sbarre il delinquente. Il Commissario cerca ora di estorcere a Filo una confessione, ma senza ottenere alcun risultato. Samuel si reca in carcere, con la scusa di andare a trovare Ursula, e riesce a far fuggire il criminale. Nonostante ciò, Mendez riesce comunque a scagionare la Dicenta, approfittando di un cavillo legale. L’ex istitutrice di Cayetana è ormai in condizioni di salute pessime. Batan ha ormai perso il suo scagnozzo Filo, a causa dell’omicidio di Guillermo. Per tale motivo, il pericoloso strozzino minaccia nuovamente Samuel, a cui chiede di trovare i soldi il più presto possibile.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Lolita assume una balia per Milagros, Ramon scosso per la morte di Trini

Ramon, dopo la morte di Trini, non riesce a sopportare i pianti di Milagros. Il Palacios è scosso per l’improvvisa scomparsa della moglie. A questo punto, Celia decide di portare la neonata a casa sua. Lolita e Antonito sono molto preoccupati per come sta reagendo Ramon alla morte di Trini e cercano aiuto a Telmo. I due ragazzi chiedono nuovamente a Celia di prendersi cura della piccola Milagros. Nel frattempo, Lolita ascolta il consiglio di Fabiana e sceglie di assumere una balia per la piccola. Ramon finge di riprendersi e accetta anche di andare all’Ateneo con Felipe. Ma, in realtà, il Palacios non si è affatto ripreso e cerca in tutti i modi di restare da solo in casa, mandando via Fabiana, a cui affida una strana commissione.

Trame Una Vita nuova settimana: Ramon vuole togliersi la vita, Celia contro Lolita

L’intenzione di Ramon è quella di togliersi la vita. Il Palacios seniore non riesce proprio a farsene una ragione e sceglie così di morire. Ma Felipe, fortunatamente, intuisce qualcosa. Intanto, Celia inizia a mostrare il suo disprezzo nei confronti di Lolita e appare contrariata di fronte alla decisione di quest’ultima di assumere una balia per Milagros.