Anticipazioni Una Vita dall’8 al 13 dicembre: minacce e riavvicinamenti

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Susana e Rosina minacciate, Liberto e Leonor sospettosi

Le anticipazioni di Una Vita sulla prossima settimana rivelano che Susana continua a ricevere delle lettere minacciose dagli Escalona. La sarta, stanca per questa situazione, chiede a Rosina di pagare la cifra richiesta dai loro ricattatori. Intanto, Liberto inizia a sospettare qualcosa. In seguito, Leonor viene investita da una bicicletta e sua madre sospetta che dietro questo strano incidente ci siano proprio gli Escalona. Non solo, fuori dalla sartoria viene appeso un ritratto di un uomo senza vestiti. Rosina e Susana, dopo aver strappato l’immagine, scoprono l’ennesima scritta intimidatoria. Entro cinque giorni le due amiche di Acacias devono fare il pagamento richiesto, altrimenti verranno denunciate. La sarta pensa di vendere la sua attività per avere il denaro necessario a concludere questa storia. Liberto e Leonor si chiedono cosa possa essere accaduto a Rosina e Susana, di fronte alle loro stranezze. Agustina e Fabiana vedono, poi, un uomo che scrive un insulto sulle vetrine della sartoria.

Anticipazioni Una Vita: Samuel in difficoltà, Telmo e Lucia si riavvicinano

Tra gli abitanti dell’Hoyo si diffonde un’epidemia e Telmo, sebbene Ursula non sia poi così d’accordo, decide di accoglierli in parrocchia. Lucia, invece, chiede un prestito alle banche, dando come garanzia il patrimonio dei Marchesi di Valmez. Dopo essere venuto a conoscenza di ciò, Jimeo Batan si scaglia contro Samuel e gli fa sapere cosa ha fatto la Alvarado. Oltre questo, l’Alday capisce che Lucia si sta nuovamente avvicinando a Telmo. Lo strozzito minaccia nuovamente il gioielliere, chiedendogli di fare di tutto per separare la cugina di Celia e il prete. Batan è pronto ad agire in prima persona contro Samuel, la cui situazione sembra ormai compromessa. Mentre si prendono cura dei malati, Telmo e Lucia finiscono per restare soli in canonica. Difficile non percepire la sintonia che c’è tra loro.

Una Vita anticipazioni: Raul viene dimesso, problemi per Felipe

Dopo aver ferito suo figlio Raul con un colpo di pistola, Javier viene arrestato da Mendez per il tentato furto in casa di Samuel. Carmen si fa poi aiutare da Servante e Fabiana per convincere il commissario dell’innocenza del figlio nel reato. Il ragazzo viene poi dimesso dall’ospedale. Felipe perde la causa della Marchesa di Diana e inizia a preoccuparsi per la sua carriera.