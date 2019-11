Anticipazioni Una Vita dall’1 al 6 dicembre: proposte pericolose

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Telmo scopre che Samuel ha portato ad Acacias false opere d’arte, la proposta di Alicia

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Telmo decide di prendere parte alla festa organizzata da Samuel, che presenta i lavori restaurati da Lucia. Non appena il gioielliere si rende conto della presenza del prete, invita quest’ultimo a lasciare l’abitazione. Felipe e Celia, intanto, iniziano ad avere dei sospetti su Alicia, a cui fanno varie domande. In questo modo, la coppia scopre che la donna sta mentendo e che non è, dunque, un’esperta di opere d’arte. Samuel, di fronte a questa situazione, chiede ad Alicia di lasciare immediatamente Acacias. Non solo, l’Alday lascia il quartiere per un breve viaggio e consegna le chiavi di casa sua a Lucia. Intanto, Alicia lascia la casa degli Alvarez Hermoso e chiede ora alleanza a Telmo. In particolare, la donna propone al prete un patto: lei confesserà alla Alvarado la verità in cambio di una notte di passione con lui. Il sacerdote non sa se accettare questa proposta indecente e, dopo aver saputo della partenza di Samuel, si reca da Lucia per parlarle. In seguito, l’Alday torna ad Acacias e mostra a Lucia delle presunte opere d’arte. La Alvarado, però, ha qualche sospetto al riguardo e Telmo scopre che sono in realtà dei falsi.

Anticipazione Una Vita, Carmen sempre più in difficoltà: il patto con Javier

Raul appare sempre più confuso, a causa delle menzogne raccontate dal padre. Carmen, in una situazione sempre più difficile, chiede a Servante se conosce qualcuno che possa prestarle del denaro. Javier continua a chiedere soldi alla domestica, la quale viene messa con le spalle al muro. L’uomo, infatti, vuole introdursi nella casa di Samuel per rubare. Carmen sembra essere disposta a scendere a patti, ma non vuole assolutamente che Raul venga coinvolto. Javier rompe, però, il patto con la moglie, chiedendo al figlio di introdursi lui nell’abitazione di Samuel. Il ragazzo, però, inizia ad avere qualche sospetto sul padre, quando nota che è armato.

Una Vita anticipazioni: Celia e Felipe ospitano gli sfollati dell’Hoyo

Venancio rivela a Rosina e Susana che i genitori di Alex vogliono vendicarsi per la morte del giovane. Nel frattempo, un’inondazione distrugge improvvisamente tutte le case dell’Hoyo, provocando la morte di un amico d’infanzia di Tano. Di fronte a questa notizia, Celia e Felipe ospitano nella loro abitazione alcuni sfollati.